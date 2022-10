Altair Jarabo calla a los que critican su matrimonio: así conoció a su esposo

Altair Jarabo contrajo matrimonio con el empresario Frédéric García a mediados de agosto de 2021 en París, Francia, de donde él es originario.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!”, escribió la actriz en una fotografía de la ceremonia civil.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el castillo de Vallery donde Altair lució un elegante vestido de novia con el que deslumbró a todos.

“Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, muy a mi pesar no va a ser mexicano”, expresó la actriz a la revista Quién.

Altair fue blanco de críticas por la diferencia de edad con su esposo pues mientras ella tiene 36 años, él tiene 56. Y aunque ella ha mantenido su relación en privado, no pierde la oportunidad de expresar lo feliz que es.

“Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo @fglecercle”, escribió la actriz en una postal del día de su boda.

Comentarios como “se casó con el abuelo”, “pensé que era una sesión de fotos con su abuelo”, “qué bonita foto padre e hija” y “ese señor ya es muy mayor para ella”, son una constante en redes sociales.

Algunas personas e incluso han llamado a Altair “interesada”, haciendo referencia a que sólo está con el empresario por dinero.

Con el primer aniversario de su matrimonio, la actriz habló como nunca de lo que ha sido este tiempo al lado de Frédéric. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Altair despejó dudas sobre lo que implica una relación con una brecha de edad tan grande.

Jarabo respondió a la pregunta: “cómo es la relación con tu esposo que es mayor que tú?”. “¿Qué les puedo yo decir? Aparte de que se los recomiendo muchísimo. Me siento cuidada, respaldada, querida. Así debe ser”.

Frédéric es Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México y aunque ambos radican en México, también han estado viviendo en Francia y Estados Unidos, según la agenda laboral que tengan.

El empresario también fue asesor de Alfonso Romo, antiguo Jefe de Oficina de la Presidencia, para crear una política industrial. Asimismo cuenta con las condecoraciones del Águila azteca, que otorga el Gobierno de México, y la Legión de honor, por parte del gobierno francés.

Aunque Altair suele estar muy activa en redes sociales, no comparte demasiado de su vida privada. Eso sí, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, reveló que conoció a su esposo a través de una amiga en común en una fiesta a finales de 2020. También declaró que fue su inteligencia y carisma lo que la conquistó

“Adecuar nuestros calendarios para formar nuestra familia. Como ya lo he dicho, la maternidad tendrá que esperar. Y lo digo con toda claridad: quiero a Frédéric para mí sola un buen rato. Quiero disfrutar algunos años de mi matrimonio viajando y haciendo lo que nos gusta. Sigo activa y seguramente encontraré pronto un proyecto que me ponga pronto en la pantalla”, comentó la actriz.