Expertos revelan si la diferencia de edad realmente influye en el éxito de las relaciones

Mucho se ha debatido sobre si salir con alguien mayor o menor es bueno para una relación próspera y estable, ya que distintos rangos de edad, también significan diferentes experiencias, grados de madurez y metas a largo plazo, pero ¿Todo esto realmente puede dañar una relación o por el contrario, la hace más fuerte?

Nueva Mujer El efecto de color en cabello más natural para morenas, que reinará este año Las mechas californianas cenizas serán en efecto de color en cabello que dominará el 2019 y es perfecto para las morenas que quieren un cambio sutil

De acuerdo con el estudio "Commitment in Age-Gap Heterosexual Romantic Relationships: A Test of Evolutionary and Socio-Cultural Predictions" encontró que el nivel de satisfacción de las personas que se encuentran en una relación con alguien más joven o mayor que ellas, se sienten más satisfechas que las personas que están en una relación con alguien de su misma edad.

Además las parejas con diferencia de edad, experimentan beneficios como mayor confianza y menos celos por parte de su pareja que las parejas de la misma edad. Sin embargo también experimentan mayor desaprovación por parte de otras personas.

Es por eso que se llegó a la conclusión de que los problemas en la relación de personas con edades diferentes usualmente se debe a la presión de personas externas.

Al final el éxito de una relación depende de los valores que comparte la pareja, así como las metas, el compromiso y la intimidad.

Te recomendamos en video: