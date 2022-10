Alfredo Adame admite que atrae los problemas y lo invitan a analizarse por su conducta

Las heridas están sanado en el actor Alfredo Adame tras sufrir una brutal golpiza a finales de septiembre de octubre cuando estaba afuera de su vivienda. Pero esta no es la primera vez que el artista es víctima de violencia. Y en declaraciones ofrecidas este martes 18 de octubre admitió que atrae los malos momentos a su vida.

¡En exclusiva para #VLA, Alfredo Adame denuncia la falta de apoyo de la ANDA en su más reciente cirugía! 😱📺 #MartesDeQuieroCantar pic.twitter.com/ae5u1UD8pu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 18, 2022

El 27 de septiembre recibió un puño en el ojo derecho, luego de que se le aceró a una mujer que había sido agredida por otro hombre. Una persona lo separó de la víctima y le propinó el golpe que lo envió de emergencia al hospital, pues la visión estuvo comprometida.

A las cámaras del programa Venga la alegría, señaló que fue operado y que, hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de ayuda o atención por parte de la Asociación Nacional de Actores (Anda): “Ellos debieron llamar, porque yo sigo cotizando en la Anda y soy el que más días tengo. Hace dos años, tenía 33 años. Es obligación de ellos.”

También reveló que demandará a su agresor, de quien espera que pague al menos un millón de pesos (USD 49.880) por la agresión, pues afirmó que tuvieron que colocarle cuatro platinas de titanio en el ojo. Aprovechó para acotar que no había sufrido un desprendimiento de retina, por lo que no perderá la visión.

“Tengo un seguro de gastos mayores, pero decidí no usarlos, primero, por ser un acto criminal, y porque estos tipos tendrán que hacer una reparación de daños, que estimo sea de un millón de pesos”, aseveró el conductor de programas de tv.

Un imán para la violencia

Esta no es la primera vez que sale herido en una trifulca, y ante esto manifestó: “Siempre me preguntan: ‘¿Por qué te metes en tantos problemas?’, pues yo no me meto, me meten. Voy a hacerme una limpia”.

El panel de moderadores del matutino de Tv Azteca no dudaron en dar su opinión al respecto. “¡Qué bueno que estás mejorando!, pero sí tienes una participación en estos problemas, porque violencia genera más violencia. Por supuesto que están luchando por tus derechos, pero siempre se lo decimos: ‘Hay veces que es mejor replegarse”.

Mientras que Ricardo lo instó a una autoevaluación: “Tienes que hacer un análisis de lo que estás haciendo, porque constantemente estás en los momentos equivocados, en los lugares equivocados. Tiene que hacerte ese análisis de por qué te está pasando esto”.

También lo invitaron a buscar dónde está el error para evitar repetirlo, “y no caer en este tipo de trampa, porque en la calle hay mucha gente agresiva. (…) Es que hoy fue esto, pero mañana puede ser más grave. ¡Cuídate Adame!!”, fueron las opiniones de los conductores del programa matutino.

Por ahora, se recupera de las lesiones y espera que la demanda prospere a su favor.