‘Halloween’ se estrenó hace 44 años y así han cambiado los actores (uno falleció)

Corría el mes de octubre del año 1978 cuando se estrenó en la gran pantalla Halloween, un largometraje de terror independiente escrito y dirigido por John Carpenter.

No pasó mucho tras su estreno para que se convierta en una de las cintas indies más taquilleras de la historia y diera pie a una franquicia que acabó con el reciente estreno de Halloween Ends.

El filme estableció el estándar máximo para el terror slasher y se convirtió en una gran influencia en las cintas del mencionado género cinematográfico durante las décadas subsiguientes.

El cambio del elenco de Halloween a 44 años del estreno de la película

La trama seguía a Michael Myers, un asesino que escapa del sanatorio Smith’s Grove el 30 de octubre de 1978 luego de pasar 15 años internado tras matar a su hermana.

Myers vuelve a su ficticio pueblo natal Haddonfield, en Illinois, para asesinar usando una máscara. A sabiendas de sus intenciones, su psiquiatra va tras él para detenerlo.

Cuando se produjo, la cinta tenía un presupuesto muy modesto, por lo que contrató a muchos actores nuevos o con poca experiencia en la pantalla. Algunos son grandes estrellas hoy.

Mientras otros decidieron abandonar la actuación después. A continuación, te contamos qué fue del elenco principal de Halloween y te mostramos cómo lucen los actores a 44 años del estreno.

Jamie Lee Curtis - Laurie Strode

Con apenas 19 años de edad, Jamie Lee Curtis debutó en el cine dando vida a la protagonista de Halloween, Laurie Strode, un papel que la catapultó de inmediato a la fama.

Actualmente, la estrella tiene 63 años de edad y está consagrada como una de las actrices más versátiles, famosas y talentosas con una trayectoria envidiable en Hollywood.

Everything Everywhere All at Once (2022) y Halloween Ends (2022) son sus más recientes cintas. En esta última, retomó el papel de Laurie, algo que ya hizo en entregas anteriores de la franquicia.

Nick Castle - Michael Myers

Aunque Nick Castle no quería ser actor, el director John Carpenter –uno de sus compañeros mientras estudiaban cine en la USC – lo convenció de ponerse la máscara de Michael Myers.

Luego de esta producción, no actuó mucho, pero el artista de ahora 75 años se forjó una exitosa carrera en Hollywood como lo que realmente quería ser: director y guionista.

The Last Starfighter (1984) es una de las cintas que dirigió. Mientras, el drama musical August Rush es una de las producciones que escribió. Su última actuación fue en Halloween Ends (2022).

Tony Moran - Michael Myers

Mientras Castle le daba vida al asesino enmascarado, Tony Moran se encargó de ponerle el rostro. Tras su participación en esta película, continuó expandiendo su carrera actoral hasta los años 80.

Según Imdb, en 2008, volvió a actuar con un rol en el corto The Lucky Break. Desde entonces, ha seguido actuando de forma esporádica. Hoy, tiene 65 años. Su última cinta es Clown Motel 2 (2022).

Nancy Kyes - Annie Brackett

La actriz Nancy Kyes se encargó de darle vida a Annie Brackett, una de las amigas de Laurie que es asesinada por Myers. Luego de Halloween, siguió actuando hasta principios de los 90.

A partir de entonces, se retiró para centrarse en otros proyectos, trabajando como escultora y dando cursos de teatro en la Universidad Estatal Politécnica de California. Al presente, tiene 72.

P. J. Soles - Lynda Van Der Klok

La artista P. J. Soles encarnó a Lynda Van Der Klok, la otra amiga de Strode que termina siendo víctima de Myers. En aquel entonces, comenzaba su carrera y su papel en Halloween la impulsó.

Luego del filme de terror, Soles ha estado imparable expandiendo su trayectoria actoral con actuaciones, principalmente, en comedias de bajo presupuesto y películas de terror.

Hoy por hoy, tiene 72 años y sigue actuando. La serie Monster Manor 1313 (2021) y la película Hanukkah (2019) son las últimas producciones en las que ha mostrado su talento.

Brian Andrews - Tommy Doyle

Brian Andrews apenas era un niño cuando interpretó a Tommy Doyle, el niño que Laurie cuida en la noche de Halloween de 1978 en la que Myers perpetra sus primeros crímenes tras escaparse.

Después del largometraje, trabajó sin parar durante la década de los 80. No obstante, se retiró luego de su actuación en Cita con el peligro (1987). El público no supo más de él hasta 2014.

Durante ese año, regresó a la actuación en Lazarus: Apocalypse. Luego actuó en Sky Harbor (2015) y se alejó de las cámaras. Ahora, tiene 55 y está grabando el filme Les Nolan’s Samhain, según Imdb.

Kyle Richards - Lindsey Wallace

Aunque apenas habla en sus escenas de Halloween, Kyle Richards se volvió uno de los rostros más famosos de la cinta con su papel de Lindsey Wallace. Tras el filme, siguió actuando hasta 1990.

Unos 8 años después, volvió a actuar con un papel en la serie E. R. Desde entonces, ha actuado de forma esporádica en varios proyectos, incluyendo Halloween Kills (2021) y Halloween Ends (2022).

Sin embargo, en la actualidad, la luminaria de 54 años es más reconocida como una de las participantes del programa de telerrealidad The Real Housewives of Beverly Hills.

John Michael Graham - Bob Simms

El actor John Michael Graham se grabó en la memoria de todos dando vida a Bob Simms, el novio de Lynda que también se convierte en una de las víctimas más recordadas de Myers.

Luego de Halloween, Graham trabajó en algunos comerciales y como bailarín en Grease. No obstante, tras estas intervenciones en las pantallas, se retiró del cine.

De acuerdo a EW, ha trabajado para Disney desde los 80. También asegura que escribió y actuó en una obra a comienzos de los 2000. A veces, participa en eventos y convenciones de Halloween.

Charles Cyphers - Sheriff Leigh Brackett.

El histrión se puso en los zapatos de Leigh Brackett, el padre de Annie y sheriff de Haddonfield. Después de Halloween, encadenó papeles en una producción tras otra hasta 2007.

Luego de su participación en Methodic, el artista se alejó de las pantallas con una sólida carrera a las espaldas. Volvió a actuar en Halloween Kills (2020) retomando el papel de Brackett.

Desde entonces, se ha mantenido lejos de la actuación. Al presente, tiene 83 años.

Nancy Stephens - Marion Chambers

La actriz Nancy Stephens ya había destacado con su talento en otros proyectos cuando se metió en la piel de Marion Chambers, una enfermera y compañera del doctor Loomis, el psiquiatra de Myers.

Después de su aparición en esta película, Stephens continuó edificando su trayectoria hasta comienzos de los 2000. No retornó al medio sino hasta el año pasado en Halloween Kills.

La artista de 73 años aparte se ha desempeñado como productora de documentales y dramas independientes. También es activista para la política climática y financiación de artes públicas.

Donald Pleasence - Dr. Sam Loomis.

El respetado y afamado actor británico Donald Pleasence brilló con su interpretación del psiquiatra Sam Loomis. Tras Halloween, prosiguió imbatible edificando su prolífica trayectoria.

Desgraciadamente, falleció en 1995 a los 75 años por complicaciones durante una cirugía al corazón en Francia. Una de sus últimas cintas fue Halloween: la maldición de Michael Myers.