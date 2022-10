Así ha brillado Shakira como la reina de los eventos deportivos: ¿aparecerá en el mundial de Qatar?

Shakira es una de las cantantes latinas con más carrera y reconocimiento a mundial y aunque actualmente no vive un buen momento personal, ella le ha sacado provecho a sus desgracias para plasmarlas en canciones y ocupar los primeros puestos de las listas musicales.

Con más de 30 años cautivando a sus fans con sus temas, la colombiana ha destacado en distintos eventos deportivos, catapultándose como la reina gracias a su ritmo, sus movimientos de caderas, su energía y sus letras contagiosas.

Los eventos deportivos en los que ha cantado Shakira

Alemania 2006

Su presentación en en la clausura del Mundial de Alemania 2006 de la FIFA, la llevó al reconocimiento con su tema ‘Hip’s dont lie’ junto a Wyclef Jean, uno de sus temas más exitosos.

Frente a 69 mil espectadores, la famosa hizo su show y si bien su canción no era el tema oficial del mundial, se convirtió aún más en un éxito y muchos siguen asociando el tema a la celebración deportiva.

Sudáfrica 2010

En esta oportunidad Shakira fue la encargada del tema oficial del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, además, interpretó distintas de sus canciones y compartió escenario con otros artistas como Alicia Keys, The Black Eyed Peas y el también colombiano Juanes.

Waka Waka (This time for Africa) fue el tema interpretado junto al grupo sudafricano Freshlyground y su clausura estuvo llena de espectáculo frente a 84.490 espectadores.

NBA All Stars Game 2010

Lejos de quedar encasillada en un solo deporte, más tarde la barranquillera apareció en el show central del juego de las estrellas de la NBA en 2010, donde interpretó los temas Loba (She Wolf) y Give it up to me.

Azerbaiján 2012

A Shakira ni los embarazos la detuvo por lo que con su primer hijo en su vientre se presentó en la final del Mundial Femenino de Fútbol Sub 17 en Azerbaiján.

La cantante nuevamente interpretó el tema ‘Waka Waka’ en el Estadio Tofiq Bəhramov, con capacidad para 30.000 personas.

Brasil 2014

La FIFA sigue apostando en Shakira y junto al brasilero Carlinhos Brown cantó en el siguiente mundial el tema Dare (La la la), esta vez en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro frente a 74.738 espectadores, de hecho lo hizo con su segundo hijo en el vientre.

El video oficial de la canción sigue siendo uno de los videos más vistos de YouTube a la fecha.

Barranquilla 2018

La intérprete volvió a su ciudad natal luego de 12 años sin presentarse para inaugurar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, el evento deportivo más grande que hasta ese momento había tenido la ciudad.

Copa Davis 2019

Shaki estuvo acompañada de Pedro Capó y Camilo en la ceremonia de clausura de la Copa Davis 2019 donde cantó varios de sus temas.

Super Bowl 2020

Shakira y jennifer Lopez fueron las encargadas del medio tiempo de uno de los eventos más deportivos como es el Super Bowl.

Durante 15 minutos de espectáculo en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, interpretaron éxitos como ‘Jenny from the Block’, ‘On the Floor’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waiting For Tonight’ y ‘Whenever, Wherever’; acompañadas también por J Balvin y Bad Bunny.

¿Estará Shakira en el Mundial de Qatar?

Ante la presencia que ha tenido Shakira en los distintos mundiales, existen rumores de que aparezca en el Mundial de Qatar 2022, pero hasta el momento la artista no ha hecho ningún comentario al respecto.