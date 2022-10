A 30 años de casados, así es la relación de Chayanne con su esposa Marilisa Maronesse

Chayanne es uno de los cantantes más exitosos y admirados, que tiene miles de fanáticas que lo aman y sueñan con él.

Sin embargo, el cantante tiene corazón para una sola mujer, y es su esposa, la venezolana Marilisa Maronesse.

El cantante puertorriqueño ha logrado un matrimonio sólido, formando una hermosa familia con sus hijos Isadora y Lorenzo, quienes se sienten orgullosos de sus padres.

Muchos se preguntan cómo han podido durar 30 años juntos, y la pareja tiene la clave, dando lecciones de amor y demostrando que el amor verdadero y duradero existe.

Chayanne tiene 30 años de casado con su esposa y así es su relación

Chayanne generalmente no publica fotos con su esposa Marilisa, y eso no quiere decir que no la ame, solo que le gusta mantener su vida personal privada.

Y justo esa ha sido la clave de su relación duradera en el mundo del espectáculo, donde el cantante jamás se ha visto envuelto en ningún tipo de escándalo con su esposa.

Sin embargo, sus hijos Isadora y Lorenzo sí comparten fotos y videos de sus padres, demostrando lo mucho que los admiran, y que son su mayor ejemplo e inspiración en la vida.

En algunos videos se ve que Chayanne es muy cariñoso con su esposo, y las risas nunca faltan, parecen adolescentes enamorados.

Así se evidenció en un video publicado por Isadora en el cumpleaños de Marilisa, en el que se ve a Chayanne con su esposa frente a un pastel de cumpleaños riendo.

Además, en diciembre del año pasado se vio al cantante bailando con su esposa de lo más enamorados, dejando claro que son muy felices, y que su amor está intacto, y más fuerte a 30 años de casados, dando lecciones de amor real.