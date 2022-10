Osvaldo Benavides lamenta la muerte de dos personas durante el rodaje de su película

El jueves se dio a cononoce que dos personas perdieron la vida en plena filmación de la película Noche de bodas, dirigida y protagonizada por el actor Osvaldo Benavides. Se trata de dos extras identificados como Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel Pérez, de 47 y 46 años, respectivamente, quienes participaban en la cinta que actualmente se graba en las playas de Oaxaca.

Ambos fueron arrastrados por la marea de la playa Majahual cuando estaban conviviendo con otros ocho extras. Según los primeros reportes de las autoridades, ellos se adentraron al mar junto con otra persona pero no lograron salir debido al fuerte oleaje.

Se publicó un comunicado oficial a través de la productora Traziende Films en el que se lee:

“Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde, momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del más por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido”.

La productora también reafirmó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Por su parte, la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que mientras que Marco Antonio perdió la vida al golpearse con una roca, Luis Manuel se encuentra desaparecido, por lo que su cuerpo es buscado por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR). El tercer hombre pudo ser rescatado con vida por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate.

Cabe recordar que el fuerte oleaje estaba relacionado con la tormenta tropical Karl, la cual afectó las playas del municipio de San Miguel del Puerto.

Osvaldo Benavides lamentó las muertes de sus compañeros

Aunque los actores que participan en la grabación no se han pronunciado al respecto hasta el momeno, Osvaldo Bonavides lamentó la pérdida de los miembros de su elenco y compartió una serie de imágenes en referencia a lo ocurrido.

Osvaldo Benavides Instagram

Osvaldo compartió imágenes de un arcoíris que apareció en el cielo y colocó un corazón negro en señal de luto. Posteriormente publicó un mensaje con la canción “All You Need is Love”, en el que se lee:

“El juego de la vida/muerte es un regalo. Siento mucho amor, gratitud y fortuna. Voy a aprovechar cada segundo que me queda. Nada opaca las bendiciones que tenemos. Cada momento es una oportunidad para crecer y aprender a amar. Así que a darle! Adelante!!!”