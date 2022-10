Maite Perroni y los novios que tuvo antes de Andrés Tovar

Maite Perroni ha estado en boca de todos luego de casarse el pasado fin de semana con Andrés Tovar a un año de haber anunciado su romance en medio de críticas por la presunta infidelidad del productor a Claudia Martín con quien estuvo casado por año y medio.

La ex RBD estuvo acompañada de distintas personalidades del medio artístico y sobre todo de sus ex compañeros Anahí, Christopher Uckermann. Christian Chávez y Angelique Boyer con quienes cantó y bailó toda la velada.

Al parecer el príncipe azul llegó finalmente a su vida, al llegar al altar con Tovar, aunque antes de su noviazgo tuvo algunas relaciones con otros actores reconocidos.

Estos han sido los novios de Maite Perroni

Güido Laris

Uno de sus primeros noviazgos conocidos fue el que tuvo junto al exproductor y director musical de RBD Güido Laris, quien no dudo en proponerle matrimonio.

Aunque la recordada Lupe le dio el “sí” lo dejó “plantado” en la iglesia, al darse cuenta que era muy joven para dar un paso tan importante.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa. Y dije: ‘No me caso’. O sea que ya a mí, eso se me quitó (…). No me casé y no me arrepiento ni un segundo. ¡Te lo juro! Estuvo perfecto”, señaló en una entrevista al canal de YouTube de Lourdes Stephen.

William Levy

Luego de protagonizar ‘Cuidado con el ángel’ en 2008/2009 tuvieron un fugaz romance al haberse separado el actor de Elizabeth Gutiérrez y ella estaba soltera.

A pesar de que fueron vistos muy cariñosos en varias oportunidades, nunca confirmaron su relación, pero según fuentes cercanas a ellos, habrían sido pareja por al menos cuatro meses.

Su separación se habría dado, luego de que él decidiera volver con la madre de su hijo (en aquel entonces solo eran padres de Christopher)

Carlos de la Mota

De la relación con el dominicano habría durado muy poco, por lo que son escasos los detalles de noviazgo. Pero fue ella misma quien confirmó que había vuelto a la soltería.

Mane de la Parra

Con el también actor tuvo una relación formal por casi dos años, convirtiéndose en unos de los más comentados entre 2010 y 2012.

Luego de separarse decidieron emitir un comunicado por lo mediático que había sido su romance.

“Mane de la Parra y yo nos despedimos con amor de la historia que hemos compartido, ahora cada quien seguirá su propio camino”, precisó.

Koko Stambuk

El cantante y compositor chileno fue el encargado de producir su álbum ‘Eclipse de luna’ y meses después surgió el amor entre ambos.

Durante más de ocho años estuvieron juntos, aunque solían ser bastante reservados con su vida privada.