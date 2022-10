Ex de Maite Perroni reacciona al verla vestida de novia y da lecciones de madurez

Maite Perroni y Andrés Tovar se dieron el “Sí” frente al altar el pasado sábado 8 de octubre, a cinco meses de haberse comprometido desde las alturas, al volar sobre un helicóptero. Su compromiso se dio en medio de los señalamientos que sufrieron al hacer pública su relación, por la presunta infidelidad a la que sometieron a Claudia Martín, ex esposa del productor.

“We did it! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”, escribió la ex RBD.

La pareja inició su romance luego de que la protagonista de ‘Oscuro deseo’ le pusiera fin a su noviazgo de siete años con el cantante Koko Stambuk y Tovar le pusiera anunciara su divorcio con Claudia, aunque esta asegura que ambos tenían una relación durante su matrimonio.

Las emotivas palabras del ex de Maite Perroni

A pesar de las críticas que ha recibido Maite una de sus ex pareja decidió enviarle un mensaje emotivo, dando lecciones de madurez y mostrando que a pesar de haberle puesto fin a su romance se mantiene el cariño y respeto al amor que un día sintieron.

Se trata de Mane de la Parra, quien reaccionó a su publicación en redes sociales al verla feliz y vestida de novia. Ambos tuvieron un romance entre 2010 y 2012.

“Que la vida te regrese todo el amor que nos has dado. Todo lo mejor para ustedes mi Mai. #ElAmorNoSeDestruyeSoloSeTransforma”, comentó el actor y cantante.

De esta manera, dejó claro que mantiene buenos recuerdos de lo que fue su noviazgo.

Mientras tanto Koko no ha dado ninguna opinión al respecto y se ha mantenido alejado de las redes sociales desde que anunciaron su ruptura.