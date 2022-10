Andrea Legarreta pide a Romina Marcos “bajar de peso” y le llueven críticas

Andrea Legarreta ha vuelto a causar indignación en redes sociales por sus comentarios de mal gusto hacia una mujer. La conductora, que ahora funge como juez en la emisión Las estrellas bailan en Hoy, no midió sus palabras al calificar a Romina Marcos.

Al terminar su rutina, la cantante e hija de Niurka Marcos se acercó al panel de jueces para recibir sus calificaciones. Legarreta, a quien llaman “la juez de caramelo” comenzó sus comentarios diciendo que Romina y Josh, su pareja de baile, son “hermosos” y que son muy expresivos con sus movimientos corporales. La chispa se encendió en cuanto ‘sugirió' a Marcos “bajar de peso”.

“Obviamente se están readaptando, que eso está padre, pero Romi... qué bien, está hermosa, los dos están hermosos, pero a lo que voy es que también... haberle metido más al ejercicio, bajar un poquito más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y, por supuesto, a ti. Hace un cambio, ¿no? Y eso es muy valioso”, dijo la conductora.

De inmediato, Josh interrumpió diciendo: “Ya lo estamos trabajando AMBOS yo tengo que darle más ejercicios para fortalecer, para lograr cargadas de más nivel”.

Andrea Legarreta Captura Hoy

Por su parte, Romina optó por escuchar atenta a las indicaciones y sin responder directamente al comentario, hizo referencia a su esfuerzo y a lo mucho que ha crecido. “Y yo ya siento esta fuerza que nates no sentía, cargadas que me costaban antes dos ensayos ahora me cuestan uno y es muy bonito reconocerse esa parte del esfuerzo pero a seguir trabajando”, respondió Romina.

En redes sociales, internautas criticaron a Andrea Legarreta y salieron en defensa de Romina. “Cómo se atreve Andrea calificar el cuerpo de Romina ! #Bastadeeso es una mujer real”. “Qué falta de respeto hacia Romina por parte de Andrea Legarreta”. “Qué ganas de hablar del cuerpo de alguien empezamos mal”. “Por personas como Andrea Legarreta comienzan los problemas alimenticios. Del cuerpo de las personas NO se habla”. “Ya basta de pensamientos de gordofobia!”, se lee.

El peligro de seguir opinando sobre los cuerpos ajenos

Juzgar el cuerpo de los demás y hacer “sugerencias” aparentemente inofensivas puede traer consecuencias graves.

Cuando te intimidan públicamente, la respuesta natural sería evitar salir de ahí pero muchas veces, no sabemos responder y fingimos que no nos afecta cuando por dentro se sintió como un golpe duro. Esto puede llevar a que la persona que es víctima de bodyshaming a la larga se aisle y evite cualquier forma de interacción social.

Opinar sobe la talla, peso o imagen general de otra persona puede provocar que dude de su propio valor, haciéndole creer que debe cambiar o ser diferente para ser aceptada. Al no lograrlo, puede caer en un estado de ansiedad y depresión que diminuyen su calidad de vida.

Nunca conocemos la historia completa de nadie por eso nunca sabremos cómo ciertas palabras o señalamientos afectarán al otro.

Hace unas semanas, Romina publicó una fotografía con un poderoso mensaje que Andrea Legarreta definitivamente debería ver: “Hoy me vi en el espejo y vi lo maravilloso que es mi cuerpo. Vi más allá de la piel y la forma. Agradecí tenerlo y todo lo que me ha aguantado: subidas, bajadas, golpes, cansancio… y aun así, sigue dándolo todo. Mi cuerpo es un guerrero, es mi casa, es mi lugar seguro”.