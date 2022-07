5 hijos de ‘celebs’ que visten ropa sin género: llevan desde vestidos y trajes hasta faldas

Durante los últimos años, la ropa sin distinción de género ha ido ganando terreno en el mercado para cubrir una demanda cada vez mayor en el mundo: la de vestir con prendas más inclusivas y alejadas de las convenciones sociales que dividen a las personas entre el azul y el rosa.

En ese sentido, cada vez es más común ver a hombres enfundados con vestidos y faldas, así como también a mujeres con trajes u otras prendas que no precisamente fueron diseñadas con este fin, destrozando los esquemas en torno al género y la identidad.

El mundo del entretenimiento no es ajeno a esta tendencia. Al contrario, con el pasar de los años, es más habitual ver a famosos dedicados a criar a sus hijos con género neutro y permitirles elegir los looks que más los representan sin importar los estereotipos.

Los hijos de famosos que han lucido prendas sin género y rompieron esquemas

A continuación, te presentamos a 5 hijos de famosos que han vestido ropa desafiante ante las distinciones de género y se expresan mediante la moda sin importarles los prejuicios con el apoyo de sus papás.

Luka Guerra

En noviembre de 2020, Alberto Guerra compartió en redes sociales una postal de su segundo hijo con Zuria Vega, el pequeño Luka, vistiendo uno de los vestidos de su hermana y destacó su seguridad.

Como era de esperarse, la publicación se llenó tanto de elogios como de críticas. Al respecto, Vega defendió a su retoño de ahora 3 años en una reciente entrevista con Cosmopolitan.

“Si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido (...) sin importar la identidad, todos vivirán con respeto y libertad”, señaló.

Sergio Mayer Mori

El único hijo que procrearon Bárbara Mori y Sergio Mayer ha mostrado ser un partidario del estilo genderless llevando looks con faldas, crop tops y hasta bolsos.

Con su ejemplo ha recordado lo necesario que es dejar a un lado las etiquetas y enfocarse en ser libre y sentirse cómodo con uno mismo.

Romina Marcos

En su perfil en Instagram, la hija de Niurka Marcos gusta compartir con sus cientos de miles de seguidores los estilosos looks que orquesta en su día a día con prendas unisex, como sacos y piezas oversize.

Asimismo, en verano del año pasado, la cantante presumió en la red social su radical cambio de look para acoplarse a su estilo apegado a las tendencias de género neutro.

“Primero me rapé, no estaba de rosa, pues la verdad porque quise, ya tenía ganas, mi mamá estaba ahí conmigo y entre una y otra cosa lo hice y me rapé”, dijo a De primera mano en 2021.

Noah Shannon Green

Los exesposos Megan Fox y Brian Austin Green han dado libertad plena a sus hijos para vestir cómo a ellos les gusta. De sus retoños, Noah ha mostrado su gusto por llevar vestidos y faldas.

Aunque también viste pantalones y camisetas, debido a su afición por usar vestidos, el niño de 9 años ha sido víctima de bullying tanto en redes sociales como en la escuela.

En entrevista a InStyle, Fox llamó como “personas malas, horribles y crueles” a quienes criticaron a su hijo mayor por vestir como quiere. Además, dijo hacer todo para protegerlo de estos comentarios.

“(…) Estamos pasando por eso ahora, donde estoy tratando de enseñarle a tener confianza sin importar lo que digan los demás”, expresó sobre las decisiones de estilo del pequeño.

“Se puso uno hace dos días en la escuela, llegó a casa y yo estaba como, ‘¿Cómo estuvo? ¿Alguno de los amigos de la escuela tuvo algo que decir?’. Y él dijo: ‘Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré, pero no me importa, me encantan los vestidos”, concluyó.

David Banda

David Banda, uno de los hijos adoptivos de Madonna, se ha convertido en todo un icono de estilo a sus 16 años gracias a sus apuestas de estilo para toda ocasión en las que se atreve a mezclar diseños sin distinción de género fiel a un estilo andrógino.

El mes pasado, Banda causó furor al asistir con su madre al Campeonato Mundial de Peso Ligero de la AMB en Nueva York en un vestido rojo de Adidas con escote pico y las distintivas rayas blancas de la firma en los laterales que ha recordado a uno que lució la reina del pop en 1993.

Otros hijos de celebridades que han vestido ropa sin género son Shiloh Jolie-Pitt, Emme Muñiz, Jaden Smith, Seraphina Affleck y Earvin III Johnson, por mencionar algunos.