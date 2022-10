Además de Irina Baeva, le aparece “enemiga” a Geraldine Bazán: actriz da a conocer molestias

Al parecer el no tener empatía en ciertos aspectos de la vida desató la polémica entre las actrices Aylin Mujica y Geraldine Bazán durante las grabaciones del reality show, Secretos de villanas, que reúnes a las antagonistas de los melodramas.

Esta semana, durante un encuentro con la prensa Mujica reveló que tuvo un episodio desagradable con Bazán, quien al parecer le reclamó por no apoyarla cuando su exesposo Gabriel Soto le fui infiel. Esto ocurrió cuando la actriz cubana era presentadora del programa Suelta la sopa.

“No tuve ningún pleito porque soy una persona bastante pacífica y tranquila, pero hubo algunas cositas que dijo Geraldine Bazán, que dijo cosas que yo me quedé fría. Cuando yo estaba en el programa Suelta la sopa, le dije: ‘Yo una vez te defendí porque yo también soy mamá, soy soltera, soy mamá que defiendo a mis hijos, y me han engañado igual que a ti’; y ella salió con una grosería ahí que no me gustó”, contó la protagonista de “La heredera”.

Sin embargo, puntualizó en que ese impase no pasó a mayores: “Pero de ahí para afuera todo bien entre las dos”.

Secretos de villanas

Este 20 de octubre, toda la maldad y la belleza se unirá en un solo programa. Se trata del reality Secretos de villanas, que se transmitirá por el canal Canela TV. Cuenta con la participación de Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz.

Mujica adelantó algunas de las peleas que se suscitaron durante el programa, una de ella también tuvo de protagonista a Geraldine, pero esta vez fue con Gaby Spanic, al parecer “por una relación del pasado entre ellas”. También habló sobre una fuerte discusión entre Sabine y Cynthia.

“Cynthia tuvo un encontronazo bastante fuerte porque yo invité a unos chicos a la mansión y a Cynthia no le gustó. Se fue a dormir y Sabine le dijo: ‘Que por qué no los dejaron, si solo queríamos divertirnos y no hacer nada malo’; y ella se dijeron sus cosas”.

El programa será de 12 capítulos en los que las actrices desnudarán su sinceridad y eso causará explosiones entre algunas.

“Es muy divertido porque aquí somos nosotras, compartiendo nuestra propia vida. Y van a ver que somos mujeres empoderadas, mujeres valientes, mujeres fuertes, pero al mismo tiempo frágiles, que detrás de esas villanas, hay muchos secretos”, contó en una entrevista a Impactomedia.

Otros proyectos

Este viernes 14 de octubre, Mujica arrancó la gira para promocionar la obra de teatro Papito querido, en la que actúa junto a Humberto Zurita, Víctor González y Luis Gatica. Se presentarán en Durango, Coahuila, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, Guadalajara, Zacatecas y entre otros estados de la República Mexicana.