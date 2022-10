Los amores de Angelique Boyer antes de Sebastián Rulli: tuvo romance con actor en ‘Rebelde’

La actriz Angelique Boyer conforma una de las parejas más sólidas y queridas de la televisión mexicana con el también actor Sebastián Rulli desde hace ocho años.

No obstante, antes de encontrar el amor de su vida en el intérprete argentino, el corazón de la estrella de origen francés estuvo ocupado por otros galanes de la industria.

El historial amoroso de Angelique Boyer antes de Sebastián Rulli

A continuación, te presentamos todas las parejas que la protagonista de telenovelas tuvo antes de comenzar su admirable relación con Rulli:

Eddy Vilard

Uno de los primeros amores de Angelique Boyer fue Eddy Vilard. Los actores se conocieron cuando eran adolescentes en el set de la telenovela Rebelde, en donde comenzaron una fugaz relación.

La revelación la hizo Vilard en el programa Pinky Promise hace un par de años. “(Anduve con Angelique) cuando estaba en Rebelde”, confesó. “Obviamente amor de verano, mi primer amor”.

“Yo creo que duramos como cuatro meses”, detalló.

Diego Boneta

Según Univisión, el primer romance de la actriz en hacerse público fue con Diego Boneta. Así como Vilard, ambos coincidieron en el set de Rebelde. De hecho, formaban pareja en la ficción.

Se dice que el noviazgo duro pocos meses y se terminó cuando finalizó el rodaje del melodrama. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado esta supuesta relación en su adolescencia.

Si ocurrió este idilio, probablemente habría sido después de su noviazgo con Eddy. Como recordaremos, el rodaje de la telenovela juvenil tomó dos años (comenzó en 2004 y finalizó en 2006).

Adrián Uribe

En el año 2008, Boyer asumió el principal juvenil en Alma de Hierro. En esta trama, conoció a Adrián Uribe, con quien se la vinculó sentimentalmente tras ser captados besándose y abrazados en aquel tiempo.

Cuando las imágenes salieron a la luz, la actriz explicó al programa Hoy: “Al día siguiente mi hermano se iba a Francia, y yo andaba bien ‘chipil’ porque a mi hermano lo veo cada dos años”.

“El momento coincidió, y fue de decirle a Adrián, ‘es que no sabes lo que me está pasando’, suena justificado, por eso prefiero no darle explicación a esto”, aseveró.

“Apenas nos estamos conociendo, somos dos personas totalmente libres, las fotos están y ya todo mundo va opinar a juzgar y hablar”, remató. Por su parte, Uribe dijo que solo eran amigos.

Sebastián Zurita

Más adelante, en el año 2009, Angelique fue relacionada amorosamente con el actor Sebastián Zurita, con quien formaba pareja en la telenovela Corazón salvaje.

Se rumoró un romance entre ellos desde el comienzo de la historia, pero ambos lo negaron. Más adelante, Zurita reconoció que eran pareja y que hasta sus papás conocían a la famosa.

No obstante, dos meses después de dar a conocer el idilio, la pareja se separó. Sebastián lo confirmó en una entrevista en 2010. Mientras, Angelique lo hizo mediante un mensaje en Twitter.

“La carencia afectiva en una relación puede traer un triste fin. Te extrañaré piojo”, escribió.

José Alberto Castro

Uno de sus amores más duraderos fue José Alberto Castro. La actriz confirmó su relación tras el rodaje de Teresa en octubre del año 2011 y tuvo que defender su amor ante su familia.

Y es que no estaban de acuerdo con la relación por varios motivos. Al parecer, uno de ellos fue la diferencia de edad, pues el productor de telenovelas (2010) le lleva 25 años a la intérprete.

“Me parece muy mal, es una decisión de ella, pero no estoy nada contento, estamos muy tristes”, reveló el padre de la actriz, Patrick Boyer, a People en Español.

Para mortificación de su familia, el romance duró tres años. En una entrevista a Confesiones, la artista reveló que se tuvo que ir de casa de sus papás por esta relación sentimental.

En marzo de 2014, Angelique decidió terminar el noviazgo en buenos términos. Durante una charla a Quién, Castro aseveró que estaría dispuesto a trabajar otra vez con la actriz, pero no ha pasado.

Sebastián Rulli

Angelique y Sebastián se enamoraron mientras grababan Lo que la vida me robó. No obstante, no comenzaron un noviazgo sino hasta después del rodaje del melodrama en septiembre de 2014.

“Primero compañeros, luego amigos y gracias al tiempo de Dios que es perfecto. Hoy estamos unidos por el amor que nos tenemos y queremos seguir caminando juntos. Con los pies en la tierra y los ojos en la luna. ¡Somos novios!”, escribieron en Instagram para anunciar su relación.

Desde entonces, los actores que se conocieron en Teresa (2010) siguen enamorados. De hecho, continuamente presumen su gran amor en redes sociales.

No obstante, han declarado en varias oportunidades no estar interesados en casarse ni tener hijos.