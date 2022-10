Para Paola Rojas, los 40 son los nuevos 20 y lo demostró con coqueto outfit y abdomen descubierto

A sus 45 años, Paola Rojas inspira a miles de mujeres, ya que no solo ha demostrado ser exitosa en su trabajo, sino que también disfruta mucho de su feminidad al lucir los looks más coquetos.

La periodista se ha convertido en una de las famosas más admiradas del momento y también se ha vuelto una inspiración de moda, ya que cada uno de sus atuendos muestran su lado sensual sin perder esa elegancia que tanto la caracteriza.

Aunque existen muchas normas sobre lo que se debe usar o no después de los 40 años, para Paola no existen límites, pues la famosa no pierde la oportunidad de lucir los outfits más hermosos frente a las cámaras de televisión.

Esto ha logrado inspirar a miles de mujeres que se sienten limitadas a la hora de vestir debido a su edad o tipo de cuerpo, ya que Paola no permite que los estereotipos determinen aquello que la hace feliz.

Así lo demostró recientemente, cuando lució un hermoso outfit estilo rumbera, el cual estuvo conformado por un crop top y una falda con olanes, un estilo que está muy de moda para este otoño 2022.

El look era en tono lila y contaba con una hermosa decoración colorida en la zona del cuello.

Paola Rojas inspira con cada uno de sus looks

La periodista tiene un estilo muy versátil, de modo que se le facilita pasearse entre atuendos muy elegantes, casuales, románticos y sensuales.

Un ejemplo de esto es el hermoso jumpsuit en tono azul que llevó recientemente, el cual le brindo un estilo muy elegante y sobrio para su trabajo como periodista.

En otro estilo moderno y elegante, Paola lució un jumpsuit blanco, esta vez con una capa sobre sus hombros que le daba un toque diferente al atuendo. Este look lo combinó con botas blancas para alcanzar el outfit monocromático.