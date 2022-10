Humberto Zurita y sus mensajes a Christian Bach tras su muerte: siempre será su amor eterno

Han pasado tres años de la muerte de Christian Bach y Humberto Zurita aun la recuerda cada día de su vida. A través de sus redes sociales el actor ha dejado claro que ella será su eterno amor y suele dedicarle distintos poemas de amor a quien estuvo a su lado por 36 años.

Juntos formaron una familia junto a sus hijos Sebastián y Emiliano y se convirtieron en una de las parejas más admiradas del medio artísticos con su historia de amor.

Fue en 2019 cuando se conoció la sorpresiva muerte de la actriz y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, pues su familia decidió cumplir su palabra y no revelar la enfermedad que le provocó un paro respiratorio.

Humberto Zurita y sus dedicatorias a Christian Bach

Humberto ha demostrado que su amor por Bach va más allá de la muerte y asegura que fue ella quien le enseñó a amar.

“Es la mujer que me inspiró, la que me puso los pies sobre la tierra, que me dio dos hijos maravillosos, la mujer que me enseñó a amar, creo que ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena (…) Esto de transitar del cuerpo a lo que venga creo que es verdad, porque siempre estará en mi corazón, constantemente esté en mi corazón y la extraño, fíjate que la extraño cada vez más, pasa el tiempo y extrañas más a ese ser amado, a pesar de que está contigo en casa momento, en casa lugar”, confesó durante una entrevista con Juan Soler.

A través de su cuenta en Instagram le ha dedicado distintos poemas demostrando que aun la mantiene presente y que sigue siendo su gran amor.

“A ti, yo te quería fluyendo encima de mi como el agua . OW. El amor es una muestra mortal de la inmortalidad”, escribió.

El pasado mes de mayo recordó su cumpleaños con emotiva dedicatoria, la cual se llenó de elogios y aplausos por sus seguidores, pues prueba que ha sido el hombre perfecto.

“Fusión nuclear. Como desearte un feliz cumpleaños , si ya no estás aquí? Tus fechas ya no coinciden entre ese día triste y gris de tu partida con el 9 de Mayo en que naciste; luz de Luna y sol radiante. Ciclos “naturales” que cumpliste a sus horas y con la misma disciplina y puntualidad que siempre te hizo única y tan especial. Nunca faltaste a tus cumpleaños y llegaste siempre a tiempo; como llegaste a tiempo al día que tu cuerpo decidió mutar para enriquecer el universo. Y tu fusión nuclear te convirtió en estrella; encendiste el núcleo y desencadenaste la próxima ( y mas Larga ) face de tu vida conocida como secuencia principal. Infinito e inmortal amor brillando como un millón de soles que alumbra nuestros corazones. Nosotros estamos aquí y ahora: seguimos amándote hoy y siempre! Eres luz, brillo; polvo de estrellas que alumbras las sombras de la tierra y le das claridad a mis dudas. Como desearte un feliz cumpleaños e ir contra tu eterno resplandor; infinito e inmortal amor, que como un millón de soles alumbras mi universo. Recordando el 9 de mayo y tus felices cumple días. Mayo / 2022″, expresó.

El galán de telenovelas decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a Stephanie Salas y confirmó los rumores de romance al expresar su amor.