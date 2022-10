Claudia Martín no se detiene: así su vida en medio del escándalo por la boda de su ex

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron este fin de semana en una ceremonia privada en Valle de Bravo, rodeados de familiares y amigos.

“We did it! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”, expresó Maite Perroni en una imagen que publicó en sus redes sociales.

Apenas en septiembre la pareja anunció que se había comprometido por lo que la boda tomó a todos por sorpresa. Cabe destacar que hace un año, la ex RBD se vio envuelta en el escándalo pues confirmó su noviazgo con Tovar en medio de los rumores que la señalaban como la tercera en discordia entre él y la actriz Claudia Martín.

La división de opiniones ha estado presente desde el primer momento pues mientras que unos defienden que el único culpable es Andrés Tovar por traicionar a Martín, otros alegan que Maite no es ‘ninguna santa’ ya que ella sabía que el productor estaba en una relación.

A pesar de todo, la pareja ha recibido muchas muestras de cariño por parte de sus amigos incluyendo Mane de la Parra (ex de Perroni), Consuelo Duval, Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman, Angelique Boyer y Sebastián Rulli y los fans que les desean felicidad a ambos.

Eso sí, las miradas también están sobre Claudia Martín, quien si bien no se ha pronunciado sobre la boda, ha lanzado supuestas indirectas.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de Los ricos también lloran (2022), publicó una imagen con un contundente mensaje.

“Don’t worry too much. Everything will fall into place”, publicó la actriz, lo cual se traduce como: “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”.

Claudia Martín Instagram

Casi a la par de las publicaciones de la boda, Martín subió una fotografía en la que luce muy guapa.

Asímismo ha dejado ver que ha estado demasiado ocupada con nuevos proyectos como para estar en medio de más polémicas.

“Cuando tengo llamado y me la paso bien”, se lee en un video.

La actriz también ha estado viajando.

Y celebrando que “Los ricos también lloran” (2022) llegó a los Estados Unidos.

Desde la ruptura con Tovar, Martín incluso ha explorado diferentes facetas de su carrera, incluyendo el modelaje

El divorcio no es un fracaso para Claudia Martín

Martín y Tovar se casaron en noviembre de 2019 en el templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca pero año y medio después, anunciaron el fin de su matrimonio.

En marzo, la actriz habló por primera vez del divorcio. Fue en una entrevista con la revista TVyNovelas que Martín confesó que agradece lo ocurrido porque le ha enseñado a reconstruirse.

“Creo que fue todo lo contrario, porque descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije ‘de aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’, y eso hice, no me detuve. Hoy por hoy, agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento”.

Martín no considera el divorcio como un fracaso en su vida. “Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor”.