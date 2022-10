Salma Hayek rompió las “reglas” al usar vestido largo con botas: conductora la criticó duramente

El talento mexicano se encuentra en varias partes del mundo y para muestra, la reciente aparición de Salma Hayek en el Festival de Cine de Londres, quien acudió a apoyar a Alejandro González Iñárritu y .

La actriz de “Frida” asistió al estreno que ofreció el productor de “Bardo, False Chronicle of a Handle of Truths”, la más reciente cinta del mexicano, que se estrenará en el último trimestre del año en cines y en la plataforma de streaming, Netflix.

El look de Salma Hayek que causó revuelo por “romper” las reglas de la moda

La veracruzana posó en la alfombra roja del Festival de Cine de Londres 2022 se despidió en esta ocasión de su marca favorita Gucci, para hacer acto de presencia con un vestido entre amarillo y verde fluorescente a cargo de Bottega Veneta.

Pese a que puede elegir de entre un conglomerado de marcas de lujo y de tener a su disposición a los mejores fashion stylist, Salma sorprendió a la prensa especializada y decidió dar un giro otoñal a su look.

Hayek portó un vestido neón a las rodillas perteneciente a la temporada Primavera-Verano 2022 de la firma italiana y lo alternó con un blazer de estilo crop top y unas botas negras altas de punta triangular.

Sin embargo, las criticas no se hicieron esperar, ya que una de las conductoras del programa Sale el Sol, expresó que en varias ocasiones atrás, han asegurado que las botas no quedan cuando se utiliza un vestido a la altura de las rodillas, esto porque da la impresión de que les acorta las piernas.

Joanna Vega-Biestro dijo que el tema era: “que Salma no es muy alta, entonces si te vas a poner el vestido a la rodilla y botas te vas a cortar”. Sin embargo, también recalcó que a la actriz estas criticas no le iban a importar.

Por otra parte, su compañera del programa Mónica Noguera, expresó que al ser la esposa de François-Henri Pinault, debe tener muchos asesores y concluyó dando una gran lección a su compañera con esta frase “si no te sientes bien, no salgas”, dejando en claro que no te debe importar la opinión de los otros para ponerte la ropa que te gusta.

Sin embargo, para la actriz mexicana estas criticas no son importantes, pues esta combinación se ha ido posicionado en las últimas tendencias entre las famosas, pues en otras ocasiones se ha visto a figuras como Anne Hathaway, Ana de Armas y Kendall Jenner han alternado las botas de tacón con vestidos.