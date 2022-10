La hija de Paul Walker revela fotos nunca antes vistas de su padre: así era su relación

El 30 de noviembre, el mundo del cine se paralizó con la noticia de la trágica muerte de Paul Walker, de 40 años, que en su momento diera vida a Brian O’ Conner en la popular saga de Rápidos y Furiosos, donde compartió pantalla con Vin Diesel y Michelle Rodríguez.

Nueve años después de su muerte, Paul sigue en la memoria de compañeros de set y del público. Esta vez fue su hija Meadow Walker, quien dio la noticia de que su padre tendría una estrella en el paseo de la fama de Hollywood con un emotivo mensaje acompañado de fotos inéditas del actor.

Meadow Walker anuncia que su padre tendrá una estrella en el paseo de la fama

La muerte de Paul Walker fue uno de los momentos más tristes de la pantalla grande y el homenaje que le hizo The Fast and Furious 7, con el tema ‘See You Again’ interpretado por Charlie Puth y Wiz Khalifa, fue un punto de quiebre para el filme, una despedida digna para un actor que dejó huella.

La hija del actor tenía 15 años cuando él partió, quedando a cargo de ella, su amigo y compañero de reparto Vin Diesel, quien no ha dejado de apoyar y ver crecer a Meadow Walker.

Actualmente, la joven, de 23 años, se desenvuelve como modelo, ha posado para la revista Vogue, Givenchy y Proenza Schouler.

Esta vez, anunció a través de su cuenta de Instagram, con una serie de fotos inéditas de su padre, que el legendario actor, tendría su propia estrella en el paseo de la fama. También, compartió un mensaje que hablaba sobre lo orgullosa que estaba de él. “Te lo ganaste y mereces mucho más”, se lee en el post.

La unión entre ellos era única, Paul Walker no descuidó de su hija ni un segundo, llegando incluso a cambiar fechas de su agenda para poder convivir más tiempo con Meadow, además al momento de su muerte, él heredó todo a su pequeña.