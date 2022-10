“Pues no me miren”: Erika Buenfil tiene importante mensaje para quienes la llaman “gorda”

A sus 58 años, Erika Buenfil goza de la oportunidad de dedicarse a lo que ama y es feliz al lado de su hijo, por lo que no se preocupa de las críticas de terceros por los cambios de su figura.

Es lógico que con el paso del tiempo su cuerpo no luzca igual que cuando despuntó en la televisión y el modelaje a los 20 años, pero hay quienes se empeñan en resaltar sus curvas, arrugas, canas o cualquier expresión de su etapa vital, algo que no le roba la calma.

De hecho, la actriz mexicana hasta se toma el asunto con humor. Así lo demostró en su perfil de TikTok, en el que mediante un divertido video, le puso un alto a quienes se toman el atrevimiento de opinar de su físico sin ser preguntados al respecto.

El poderoso mensaje de Erika Buenfil a quienes la tildan de “gorda”

En la pieza audiovisual aparece la protagonista de Amores verdaderos y Mar de amor bailando como suele hacer en esa red social, mientras lleva un seductor look compuesto por leggins de cuero ceñidos a su silueta y un suéter en color gris.

“¿Qué me ves más gorda?”, comienza diciendo la artista. “¡Pues no me veas!”, agrega con una sonrisa y baila al son de un tema de Joan Sebastian.

“Y qué le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta”, dice la canción que ella goza con mucha emoción, dejando claro que se trata de un mensaje directo para todos esos ‘haters’ que constantemente la critican.

La publicación se hizo con 1.2 millones de reproducciones y más de 74 mil ‘me gusta’. En los comentarios muchos salieron a alabarla por su gran mensaje y poderosa actitud.

“Está dicho y punto”, “Yo te veo cada día más hermosa”, “Jajaja me encanta esa es la actitud”, “Así como estás eres perfecta”, “Me encantan tus tiktoks”, “Aparte de hermosa, así debe ser uno de sincera”; dijeron.