Kourtney Kardashian acepta sus curvas y rechaza la extrema delgadez de sus hermanas

Las hermanas Kardashian son reconocidas por sus curvas apoteósicas con las que conquistan todo a su paso. Sin embargo, Kim y Khloé Kardashian han dejado atrás su figura exuberante al bajar de peso y lucir extremadamente delgadas según usuarios en internet, mientras que Kourtney ha apostado por la naturalidad.

La empresaria ha apostado por vivir su vida enfocada en su bienestar físico y mental, por lo que la apariencia ha pasado a un segundo plano.

Durante el episodio número seis de The Kardashians la mayor del clan más famoso decidió sincerarse sobre los nuevos cambios de su cuerpo.

Kourtney Kardashian critica la extrema delgadez

La socialité ha enfrentado algunos cambios en su cuerpo luego de buscar la fertilización in vitro para tratar de tener un bebé junto a su esposo Travis Barker.

“Obviamente, mi cuerpo ha cambiado, pero era como todas las hormonas que me recetaron los médicos”, mencionó.

Son ocho meses los que tuvo con el tratamientos de FIV el que “definitivamente han afectado mi cuerpo, mental y físicamente”.

A sus 43 años ha dejado claro que le ha costado mucho aceptar los cambios pero ama su figura tal y como es.

“Mi trasero es increíble. Me gusta tanto mi cuerpo más grueso. Miré fotos de mi cuerpo cuando estaba tan flaca. Es vergonzoso”, reveló.

Sobre esta etapa explicó que incluso aunque lucía más delgada se sentía más ansiosa, por lo que está en contra de los trastornos alimentarios y rechaza la obsesión por la extrema delgadez.

“No se trata de comer. No se trata de mantenerse en un peso determinado. Se trata simplemente de relaciones tóxicas. Solía decir siempre esto: cuando estoy súper flaca, sé que no soy feliz (…) Solía subir mucho de peso. Solía pesar como 43 kilos. Y luego 47 se convirtió en mi nuevo peso normal. Peso 52. Solía estar, como, atrapada en el número”, agregó.

Su esposo ha sido un gran aliado para ayudarla a combatir sus inseguridades y hacerle saber que era bella con o sin kilos de más.

“Quiero decir, todos los días, Travis dice, ‘Eres perfecta’. Si hago una queja, me dice, ‘Eres perfecta. Estás tan bien... Nunca has estado mejor’”, recordó en otro momento de la conversación. “Ahora me gusta mucho. Tener un compañero que me apoya tanto y siempre me felicita, pase lo que pase, me ayudó a aceptar realmente los cambios y hasta el punto en que amo los cambios ahora”, expresó.