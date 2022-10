La poderosa razón por la que Kourtney Kardashian no vive con Travis Barker a pesar de ser esposos

Kourtney Kardashian y Travis Barker destilan amor en cada una de sus apariciones y en sus redes sociales al ser una de las parejas más apasionadas de la farándula. A pesar de sus muestras de amor, ambos se han negado a mudarse juntos tras su matrimonio.

Hace siete meses que se dieron el sí frente al altar y aunque suelen compartir junto a los hijos de cada uno, no viven juntos.

Recordemos que Kourtney tiene tres hijos: Penelope, Mason y Reign, fruto de su relación con Scott Disick y Travis dos: Landon y Alabama.

¿Por qué Kourtney Kardashian y Travis Barker no viven juntos?

Durante conversación en el podcast Not Skinny, Not Fat de Dear Media, la socialité de 43 años reveló que no vive con su esposo y duerme con su hija, Penélope, de 10 años.

Y es que los recién casados han decidido priorizar la estabilidad de sus hijos para que no se sientan incómodos.

“Queremos que nuestros hijos también se sientan realmente cómodos y ambos han vivido en sus casas toda su vida en su mayor parte, y cada uno tiene sus habitaciones y estamos a una cuadra de distancia”, declaró.

Aunque no viven juntos, ellos se encuentran muy feliz pues viven a solo unas cuadras, por lo que se ven a diario y comparten sus distintas actividades.

Su confesión ha tomado por sorpresa a sus fans pues la pareja suele verse siempre en compañía y totalmente unidos.

“Cuando los niños están en la casa de su papá, yo me quedo en su casa y todavía hay noches en las que nos quedamos en las casas de los demás”, mencionó.

Por los momentos, se sienten tranquilos con su estilo de vida por lo que no tienen pensado convivir en el mismo espacio, sino congeniar sus propias rutinas.