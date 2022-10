Arturo Peniche tiene dos hijos que son actores como él: así son Brandon y Khiabet

Aunque Arturo Peniche se divorció de Gabriela Ortiz tras casi 40 años casados, la expareja estará siempre unida por todo lo que vivieron y la familia que formaron con sus hijos, Khiabet y Brandon.

Los retoños del matrimonio decidieron seguir los pasos de su papá en el medio artístico pero cada uno se ha construido su camino por mérito propio con el talento y carisma que heredaron.

Así es Khiabet, la hija mayor de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz

La primogénita del antagonista de Victoria es Khiabet. Ella supo desde niña que su vocación estaba en el mundo de la actuación, pero sus papás no permitieron que comenzara a actuar en su infancia.

Al crecer, comenzó a luchar sola por hacer su sueño realidad. Y es que, contrario a lo que muchos creen, ser hija de un famoso galán de telenovelas no ha facilitado su carrera.

“Esto ha sido muy difícil para mí, pero no quito el dedo del renglón”, dijo en una conversación a la revista TVyNovelas hace varios años atrás al reflexionar sobre su trayectoria.

“Se me cruzó por ahí la licenciatura en Publicidad porque mi papá me dijo que esta es una profesión muy difícil, y gracias a Dios tengo un negocio que me da para comer”, contó en la misma entrevista.

Khiabet también confesó que su padre no la ha ayudado. “Él siempre ha dicho que lo que hagas en la vida lo tienes que hacer por ti, pero me ha preparado lo suficiente para los fregadazos de la vida”.

De hecho, enfatizó que nunca la ha recomendado para un rol, pero ella creía que eso era bueno. “(…) Si un día logro tener éxito será increíble decir que lo hice sola”, compartió.

Gracias a su perseverancia y dotes, la artista y empresaria de 38 años logró ganarse sola papeles en varias producciones como Like, la leyenda, Como dice el dicho y Médicos, línea de vida.

No obstante, su carrera como actriz no ha logrado despegar. Por otro lado, también ha trabajado como conductora en programas como ¡Cuéntamelo ya! y ha participado en realities shows.

Con respecto vida personal, la estrella de 37 años de edad debutó como mamá con el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con Alfonso Urquiza, en febrero del año 2016.

Así es Brandon, el hijo menor de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz

El menor de los hermanos Peniche Ortiz es Brandon. Al igual que Khiabet, él también descubrió su vocación por la actuación desde temprana edad y decidió perseguir una carrera en el medio.

Sin embargo, a diferencia de su hermana, sus papás sí le permitieron arrancar su carrera cuando era niño. A los 13, debutó en la actuación en un capítulo de Mujer casos de la vida real en 1998.

De acuerdo a Las Estrellas, tras su estreno en la pequeña pantalla, continuó actuando en el show de comedia ¿Qué nos pasa? y logró ganar mucho reconocimiento como estrella infantil.

Sin embargo, su carrera despuntó cuando encarnó su primer rol estelar en la telenovela Verano de amor en 2009. A partir de entonces, comenzó a construir una exitosa carrera como actor.

Niña de mi corazón (2010), Corazón indomable (2013), La malquerida (2014), Que te perdone Dios (2015) y La reina soy yo (2019) son solo algunas de las muchas telenovelas en las que ha actuado.

Aparte, durante varios años, el galán se desempeñó como uno de los conductores principales del programa Venga la alegría, trabajo que dejó para protagonizar el melodrama Contigo sí en 2021.

En cuanto a su vida privada, el intérprete de 35 años está felizmente casado con Kristal Cid desde 2016. Juntos, han procreado a dos hijos: Alessia y Bosco, de 4 y casi 2 años respectivamente.

A pesar de sus distintos caminos, los hijos de Arturo Peniche son muy unidos y así lo han demostrado en diferentes publicaciones en sus perfiles de Instagram. También tienen una bella relación con sus padres.

“El mejor regalo que me pudieron dar mis papás fue mi hermana y siempre estaré agradecido por ello. Te amo Khiabet Peniche”, escribió Brandon en una publicación en 2019.

Su hermana también dejó ver su amor por él en otro post. “Feliz día de los hermanos. En particular al mío que siempre me ha acompañado de la mano. Gracias a Dios que te tengo… Te amo”, expresó.