¿Lucía Méndez sí tuvo discusión con Madonna? Este video confirmaría lo dicho por la actriz

En el año 2016, la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez causó revuelo al aseverar que había tenido una discusión con Madonna durante un concierto de la “Reina del Pop” en Miami, Florida.

La protagonista de telenovelas narró al programa Hoy que la intérprete de Material Girl se había molestado con ella por no levantarse durante su presentación y le pidió ponerse de pie.

“A mí me tocó la tercera fila y todo el mundo estaba de pie. Yo no porque traía lastimada una rodilla, entonces cuando salió y me vio sentada me decía ‘stand up!’ y yo contesté ‘¿qué?”, contó.

“Entones me decía ‘que te pares’ en inglés y pensé ‘esta vieja loca. ¡No me voy a parar!”, recordó. Además, aseguró que hizo señas para indicarle que tenía problemas en su rodilla, pero no le importó.

“Llega un momento en que me dice ‘f*ck you!’ y dije menos me paro porque todo el mundo estaba grabando... Le dije ‘no, I won’t stand up!’. Entonces volvió a gritar y se puso enojadísima”, dijo.

De acuerdo a la estrella de 67 años, hubo un momento en el que la artista envió a miembros de seguridad del evento para obligarla a levantarse y tuvo que amenazar con llamar a sus abogados

“I’m going to call my lawyer! Yo compré mis tickets y no me puedo parar, voy a llamar a mi abogado”, afirmó que replicó. “Todo el concierto me la pase sentada, ella molesta”.

La anécdota pasó a la historia como una de las más controversiales de la historia de la televisión mexicana. Y es que una gran parte del público no creyó para nada lo relatado por la famosa.

De hecho, sus declaraciones fueron objeto de memes y burlas. No obstante, ahora ha resurgido un antiguo video de Madonna que podría confirmar al menos una parte de lo dicho por Méndez.

El video de Madonna que probaría que pudo haber discutido con Lucía Méndez

A través de TikTok, un usuario compartió un clip de un antiguo documental de la cantante en donde quedó comprobado lo mucho que le molesta que las personas no se levanten en sus conciertos.

En el extracto, la famosa de ahora 64 años expresa a su equipo su enojo por ver a asistentes aburridos en su presentación y sin pararse de sus asientos mientras le daban “miradas sucias”.

“Me han amargado totalmente, se sentaron ahí con los brazos cruzados... Me distraía y fue tan deprimente para mí tener dos filas de personas actuando como si no se estuvieran divirtiendo”, dijo.

Aunque se trata de su reacción tras un concierto años antes del supuesto incidente con Lucía Méndez, muchos consideran que las escenas corroborarían lo dicho antes por la artista mexicana.

“¡Justicia para Lucía!”, “Que se haga viral, Lucía no mentía”, “Todos somos team Lucía desde hoy”, “Sí le creo a Lucía” y “Lucía Méndez siempre nos ha sido honesta” son algunos comentarios al clip.