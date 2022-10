La razón por la que Verónica Castro no puede reunirse con dos sus nietos: sólo ve a una nieta

Verónica Castro es una de las grandes estrellas del espectáculo mexicano sin embargo, carga con un gran pesar y es el hecho de que no puede reunirse con dos de sus nietos.

En medio del escándalo en el que la actriz se ha visto envuelta por presunto acoso a menores de edad, situación que ha luchado por desmentir a través de testimonios de supuestas víctimas junto a sus padres, han surgido más dimes y diretes sobre su vida personal.

La controversia sobre por qué no puede ver a sus nietos mayores ha resurgido

Desde hace varios años se ha hablado mucho sobre la mala relación que Verónica tiene con Valeria Liberman, madre de los hijos mayores de Cristian Castro.

El matrimonio de Cristian con la abogada Valeria Liberman no terminó en las mejores condiciones. De esa relación nacieron Simone y Mikhail Zaratustra pero debido a que Liberman tiene la custodia total de ambos, el cantante tampoco tiene permitido verlos.

Hace unos meses, Verónica Castro lamentó en una entrevista que no ha podido disfrutar como ella quisiera su etapa como abuela ya que no tiene contacto alguno con Simone ni Mikhail.

“Los vi una vez, costó mucho dinero y nada más. Me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia, la verdad no quisiera hablar mal de ella, pero sí fue una pésima pareja, nunca la quise”, reveló a Ventaneando.

En su momento surgieron una serie de acusaciones por parte de Liberman como que Cristian le pegaba y también a su mamá Verónica, algo que siempre ha desmentido. Por su parte, la actriz de “Cuando sea joven” señaló en su momento que Valeria nunca le dio buena espina y que era ella quien no trataba bien a su mamá.

Verónica sólo ha tenido contacto con su nieta Rafaela, quien es fruto de la relación de Cristian con la colombiana Paola Erazo.

A pesar de que han sido vistas juntas en varias ocasiones, la pandemia provocó un distanciamiento y a la fecha no ha sido posible que se reunan. Eso sí, la pequeña suele enviarle amorosos mensajes y videos en los que demuestra su gran talento para cantar, bailar y actuar, algo que sin duda llena a la actriz de orgullo.

Verónica Castro no está pasando el mejor momento: reportan problemas de salud mental

Desde hace algunos meses, Verónica Castro ha preocupado a sus fans y seres queridos ya que desde la muerte de su mamá, Socorro Castro Alba, el pasado el 24 de abril de 2020, no la ha pasado nada bien.

En septiembre, la actriz mencionó en una entrevista a Andrés García, quien ha estado delicado de salud y dijo que eso la ha hecho reflexionar sobre la vida y la muerte.

A pesar de verse espectacular y estar en su lugar especial, no ha sido una temporada fácil para Verónica y es que en los últimos años ha sufrido varias pérdidas de seres queridos, especialmente la de su madre Socorro.

“Me pegaron muy duro, porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida que fue mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas”.