Ana de Armas confiesa qué fue lo más “horrible” de su relación con Ben Affleck

Ben Affleck y Ana de Armas se convirtieron en una de las parejas más comentadas durante la pandemia pautada por el Covid-19, luego de enamorarse durante el rodaje de Depp Water (2020). Ambos solían presumir su amor por las calles de Los Ángeles pero el amor les duró muy poco.

La actriz cubana es una de las más comentadas y elogiadas actualmente luego del estreno de la película ‘Blonde’, donde se mete en la piel de Marilyn Monroe y su actuación ha sido elogiada por los más expertos.

Ahora muchos han recordado como fue noviazgo con el protagonista de Batman y ella ha contado como fue lidiar con la mediática relación.

Ana de Armas se sincera sobre su relación con ben Affleck

La pareja solía ser fotografiada en cada uno de sus pasos, ya sea si salían a pasear al perro o a tomar un café, la presencia de los paparazzis siempre los acompañaba. El acoso era tal que ellos decidieron bromear al colocar una figura de cartón de la actriz en el jardín de la casa del actor para que siguieran haciéndole fotos.

A pesar de que todo parecía ir viento en popa entre ellos, en 2021, luego de un año de relación anunciaron su ruptura la cual calificaron como “amistosa”.

Meses después Affleck le dio riendas sueltas a su romance con Jennifer Lopez y más nunca habló sobre Armas. Sin embargo, ella decidió contar cómo fue para ella el noviazgo y los motivos que la llevaron no solo a romper sino a abandonar la ciudad.

Durante entrevista con la revista Elle confesó lo más “horrible” que le tocó vivir con el ahora esposo de Jennifer Lopez.

Y es que fue el mismo acoso de la prensa la que la hizo decidir marcharse de Los Ángeles para irse a vivir a New York donde asegura que se siente mucho más tranquila.

“Se convirtió en un poquito demasiado. No hay salida. Es una ciudad con luces brillantes que te mantiene ansiosa todo el tiempo, siempre se tiene ese sentimiento de que hay algo que no tienes, de que te estás perdiendo algo. Me hizo darme cuenta de que no era mi sitio”, dijo.