Ellas son las hermosas y talentosas hermanas de Beyoncé que triunfan en el cine y la música

Beyoncé es una de las cantantes más famosas y exitosas, pero no es la única de la familia, pues también tiene unas talentosas hermanas.

Y es que la cantante es muy unida a su familia, y se siente orgullosa de cada uno de sus miembros, especialmente de sus hermanas.

Se trata de Solange Knowles y Bianca Lawson, quienes también se dedican al mundo del espectáculo y están triunfando.

Beyoncé: ellas son sus hermanas, que triunfan en el cine y la música

Solange Knowles

Solange Knowles es menor que Beyoncé, tiene 36 años y es cantante, compositora, DJ y empresaria, y es muy unida a la famosa.

En algunas ocasiones han compartido escenarios y recientemente la intérprete de Single Ladies se mostró orgullosa de su hermana a través de las redes.

“ Mi amada hermana, no hay palabras para expresar el orgullo y la admiración que siento por ti. Eres un visionario y uno de uno. Felicitaciones por ser la primera mujer afroamericana en componer para el New York City Ballet. La pieza que compusiste es fenomenal. Te amo profundo. ¿Puedo sugerir que no jodas con mi hermana?”, fueron las palabras de Beyoncé a Solange.

En la publicación se ve a su hermana con un ramo de flores, seguro obsequiado por ella y muy sonriente, mostrándose feliz por su gran logro.

Bianca Lawson

La otra hermana de la cantante es Bianca Lawson, que no es de sangre, sino su hermanastra debido a que su padre Richard Lawson se casó con su madre Tina.

Bianca se destaca en el mundo de la actuación y ha participado en películas como La casa de los secretos, Rompiendo todas las reglas, y en series como Pretty Little Liars y Buffy la cazavampiros.

Bianca es mayor que Beyoncé, tiene 43 años y se destaca en Teen Wolf como Marin Morrell, hermana del Doctor Deaton y una consejera estudiantil.