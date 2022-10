Critican a Khloé Kardashian por abusar del Photoshop y piden que vaya a terapia

Khloé Kardashian ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por las infidelidades de Tristan Thompson, la llegada de su nuevo hijo y por su extrema delgadez. Ahora ha enfrentado una nueva ola de críticas por abusar del Photoshop.

La empresaria se ha encargado de tener una figura tonificada dejando atrás las curvas exuberantes que presumía hace algunos años, pero al parecer ella quiere lucir aun más estilizada y ha apostado por retocar algunas de sus postales.

Khloé Kardashian y su fotografía editada

A través de su cuenta en Instagram colgó una fotografía posando en la habitación de un hotel durante la Semana de la Moda de París.

Khloé lució un catsuit negro de Balenciaga, pero la mala edición opacó el momento y su belleza al notarse algunas deformas en la pared y sus brazos.

La publicación fue eliminada de inmediato y la famosa negó haber subido la foto.

“Ni siquiera publiqué esta foto. Tal vez mi equipo lo hizo, pero yo no. También me refiero a... las líneas dobladas en la parte de atrás jajaja por favor. Espera, no digo que mi equipo lo hizo, solo digo que no publiqué esta foto en mi página. ¿Dónde están los recibos que hice jajaja la gente es tan rara?”, puntualizó.

A pesar de sus palabras, algunos internautas criticaron como intenta verse aun más delgada de lo que está, fomentando la tendencia de los cuerpos delgados.

“No necesita invertir en un community manager si no en terapia”, “Esa persona que editó la foto ya debe estar cobrando su liquidación”, “Pobrecita de verdad.. no por usar photoshop, sino que está tan cegada por verse más flaca de lo que ya está que ni se fijó en esos detalles”, “Khloé eres mi favorita y te amo pero bájale algo”, le comentaron en las redes.

Esta no es la primera vez que la hermana del clan más famoso ha sido captada editando sus fotografías. En 2021 el equipo de la famosa tuvo que trabajar por algunas horas para eliminar de las redes una imagen alterada de Khloé después de que se compartiera sin su aprobación.