Khloé Kardashian y el comentario por el que le dicen que normaliza los trastornos alimenticios

Khloé Kardashian se está convirtiendo en una gran preocupación para sus hermanas y sus fans, quienes apuntan que está demasiado delgada. Pero ahora no solo levanta señales de alarma con su cuerpo, sino por la manera en la que se refiere a sí misma.

Y es que aunque en la segunda temporada del reality show familiar que transmiten por Hulu, The Kardashians, la famosa indicó que está “bien” y que no está experimentando dismorfia corporal, su actitud no parece corresponder sus palabras.

La polémica que levantó Khlóe Kardashian al decir que es una “gordita”

En el mismo orden de ideas, todo comenzó cuando la socialité se encontraba grabando unas historias para su perfil de Instagram.

Su hermana Kourtney está promocionando su empresa de suplementos y vitaminas, Lemme, por lo que le envió a sus hermanas algunos productos de regalo.

Khloé, por supuesto, no fue la excepción y por eso no desaprovechó la oportunidad de probarlas. De hecho, no resistió la tentación de comer dos gomitas de vitaminas, lo que la hizo sentirse “gordita”.

“¡Oh! ¿Qué es esto?”, se escucha decir a la estadounidense mientras revisa con curiosidad el empaque. De inmediato, enseñó una esfera transparente que contenía dos gomitas multivitamínicas Lemme Focus.

“Espera, soy tan gordita que me comí todas” , expresó la empresaria en la misma pieza audiovisual, algo que chocó a los fans, de acuerdo con Univisión.

A los internautas les preocupó que se refiriera a sí misma de una manera tan dura y nada apegada a la realidad, en especial, porque comer dos gomitas no tiene nada de malo ni tampoco representará un aumento en su peso.

“Está obsesionada”, “Que peligro es que las mujeres piensen que por comerse un dulce, son unas gordas”, “Es así como empiezan los problemas alimenticios”, “Esto me confirma que sí tiene un problema de salud mental”, “Qué mal que Khloé se sienta mal con su cuerpo por comerse algo tan insignificante”, “No estigmaticemos la comida”, opinaron en las redes sociales.