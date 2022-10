Sylvia Pasquel tuvo una infancia solitaria y así fue como rompió el molde con Stephanie

El apellido Pinal es uno de los más reconocidos en México por el talento que posee cada uno de sus miembros. Pero junto a todo ese historial, la llamada “Dinastía”, liderada por Silvia Pinal, ha estado llena de escándalos.

No es ningún secreto que en algún momento la relación entre Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel estuvo rota ya que desde que esta era niña, sufrió de la ausencia de su figura materna.

En el programa “Siempre reinas”, Sylvia Pasquel mencionó que fue una niña solitaria.

“Yo estuve en un internado en Cuernavaca. Cuando mi mamá se casó con Gustavo Alatriste me llevaron a un internado. Sí es divertido y no porque al final del día era divertido convivir con otras niñas como yo pero luego llegaba el fin de semana que todos llegaban a recoger a sus hijos y no llegaba”, dijo Pasquel. “De niña fui solitaria porque mi mamá no estaba mucho en casa. Al final del día pues sí tenía amigos...eran las personas que trabajaban en mi casa”.

Pasquel señaló que con el tiempo entendió lo que había detrás de la ausencia de su madre ya que en aquel entonces estaba en su mejor momento despuntando como artista.

“Ahora entiendo muchas cosas porque después te pasa a ti lo mismo porque de pronto eres madre joven y tienes que traer la chuleta a tu casa y trabajar”.

Aunque Sylvia también fue madre joven, aprendió a no repetir patrones al estar presente lo más posible en cada etapa de la vida de su hija Stephanie.

“Yo era una niña tristona que necesitaba mucho cariño y afecto. Sobre todo muchos abrazos y muchos besos”, confesó en el programa.

La complicada relación madre e hija

Uno de los momentos determinantes en la relación de Sylvia Pasquel con su madre fue cuando la diva del cine conoció a Fernando Frade en 1983 e iniciaron un romance que duró dos años. Silvia ya llevaba varios años divorciada de Enrique Guzmán y quería rehacer su vida amorosa.

Sin embargo, no sólo era 10 años mayor que él sino que además tenía una relación cercana con Sylvia Pasquel, quien había terminado su relación con Mikey Salas, padre de su hija Stephanie.

Sylvia estaba teniendo un gran éxito en cine y teatro, lo que le dio la oportunidad de trabajar una temporada España. Al regresar, se encontró con que su madre estaba involucrada sentimentalmente con Frade.

“Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá. Odié a mi madre”, relató Sylvia Pasquel en una ocasión. “Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”.

La relación de Sylvia con su hija Stephanie

Pasquel se casó en 1966 con el músico y cantante Micky Salas, con quien en 1970 tuvo a su primera hija, la actriz y cantante Stephanie Salas. A pesar de que se divorciaron en 1975, la relación se mantuvo cordial por el bien de su hija.

Sylvia también estaba teniendo gran éxito en su carrera cuando llegó su primogénita sin embargo, siempre luchó por mantenerla cerca, algo que se refleja hoy día en la gran complicidad que tienen.

Al igual que su madre y abuelta, Stephanie también se embarazó muy joven y fue un gran escándalo debido a que el padre de su hija es nada más y nada menos que Luis Miguel.

Stephanie llegó a declarar que su relación con el cantante “no fue un noviazgo formal ni exclusivo”, razón por la que tomó la decisión de criar como madre soltera a la pequeña Michelle. Sin embargo nunca estuvo sola ya que Pasquel siempre la apoyó y también le inculcó el amor hacia su abuela Pinal.