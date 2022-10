No solo ellos: Ana Bárbara y otras famosas que confesaron haber sido infieles

Recientemente Ana Bárbara dio unas declaraciones que generaron polémica al revelar que había sido infiel, algo que ya han confesado otras famosas en el pasado.

Y es que aunque se crea que la infidelidad es exclusiva de los hombres, solo es más común. Ellas también pueden sucumbir ante la tentación mientras se encuentran comprometidas con otra persona.

No obstante, el caso de la cantante consistió en una venganza. “A un galán lo caché poniéndome el cuerno con otra. Luego lo arreglamos, me pidió perdón, todo el rollo, pero yo tenía la daga. Ese momento fue una venganza, pero igual no está bien”, explicó según Milenio.

Famosas que también han revelado que fueron infieles

Kris Jenner

Cuando todavía vivía Robert Kardashian, padre de Kim, Khloé y Kourtney, la empresaria se refugió en otros brazos, tal como ella misma expresó en su libro Kris Jenner… And All Things Kardashian.

Esto sucedió a finales de los 80 con el ex jugador de fútbol, Todd Waterman, quien era 10 años menor que ella. “Cuando miro hacia atrás ahora, probablemente uno de mis mayores arrepentimientos en mi vida es que ese matrimonio se vino abajo”, le dijo a People, pues tras esto, se divorciaron.

Jada Pinkett Smith

Aunque la actriz niega el concepto de “infidelidad”, sí que admitió que durante alguno de los bajones que ha tenido con Will Smith le dio pie a un romance con el joven August Alsina.

“Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud mental”, dijo sobre el amigo de su hijo. “Me enredé con August”, confirmó en su programa Red Table Talk. Esto sucedió en 2016.

Kristen Stewart

En 2012 los paparazzi encontraron infraganti a la actriz besándose con Rupert Sanders, el director de “Blancanieves y el cazador”, película que ella había protagonizado.

“Lamento profundamente el daño y la vergüenza que he causado a quienes tengo cerca y a todos a los que esto ha afectado. Ha puesto en peligro lo más importante en mi vida, la persona que más amo y respeto, Rob (Pattinson). Lo amo, lo amo, lo siento mucho”, confirmó en una nota de prensa posterior.