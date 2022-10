Las manías más controversiales de Mila Kunis y Ashton Kutcher: no cierran las puertas de su baño

Cada padre busca lo mejor para sus hijos en cuanto a la crianza, Mila Kunis y Ashton Kutcher son uno de ellos, a pesar de las críticas que han tenido que aguantarse por sus costumbres familiares. La pareja ha contado algunas de sus normas y enseñanzas a sus hijos a pesar de que para algunos resulta inimaginable.

Los famosos están casados desde 2013 y fruto de su romance nacieron sus hijos Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood, con quienes han formado una linda familia y se han convertido en una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Aunque para algunos los Kutcher Kunis resultan un poco “extraños” por su estilo de vida.

Las manías de Mila Kunis y Ashton Kutcher más controversiales

Puertas abiertas

Recientemente, la pareja ha revelado otra de sus reglas familiares causando controversia nuevamente en las redes sociales. Ambos relataron que en su hogar manejan la política de tener las puertas abiertas con sus hijos.

“Nuestras puertas siempre están abiertas en nuestra casa. Es solo una de esas [cosas] donde, para bien o para mal, como familia y los niños tienen todo tipo de funciones corporales incorporadas como una norma muy estándar”, explicó Mila.

Aunque asegura que nunca pensó en ser esa persona que se bañara sin privacidad pero la maternidad la ha hecho acostumbrarse.

“No importa si la cierro, cada dos segundos la golpean para que los dejaran entrar”, reveló.

Sin baños diarios

Otra de las manías que más ha generado controversia de los actores es cuando revelaron en el 2021 durante el podcast Armchair Expert, que solo asean a sus hijos cuando están visiblemente sucios y no siempre con jabón.

La actriz de la película ‘El cisne negro’ recomendó no sacarse el aceite natural de la piel con jabón y reveló que de pequeña no solía ducharse todos los días.

“No debería deshacerse del aceite natural de la piel con una pastilla de jabón todos los días. Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos. Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días (…) Yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”, expresó.

Para respaldar a su esposa Ashton agregó que solo “si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.

Incluso el famoso no suele bañarse tampoco a diario.

“Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”, dijo.

Sin herencia, ni regalos

Aunque muchos piensan que los hijos de los famosos tienen la vida realizada por el dinero de sus padres Ashton y Mila han decidido no ponerle la tarea fácil a sus hijos y su herencia será destinada a obras de caridad, para que sean ellos quienes forjen su propia fortuna.

El matrimonio tiene un gran fortuna gracias a su trabajo en Hollywood y en inversiones en empresas tecnológicas. Pero la pareja tiene en claro que no quiere criar a unos hijos consentidos por lo que han tomado una drástica decisión. No planear dejarles su dinero. El actor contó que cuando él y su esposa mueran donarán todo su dinero a causas benéficas.

“No estoy estableciendo un fideicomiso para ellos. Si mis hijos quieren emprender un negocio y tienen un buen plan, invertiré en él, pero no obtendrán una herencia. Terminaremos entregando nuestro dinero a la caridad y a varias cosas”, sentenció.

Ambas celebridades tienen orígenes muy humildes y quieren que los niños tengan siempre presente que a ellos nunca nadie les regaló nada y valoren el trabajo duro, por lo que no suelen tener regalos en navidad.

“Los niños ya no valoran lo que es tener un regalo. Ni siquiera saben qué esperan; solo quieren que les den cosas”, aseguró la intérprete en el programa de televisión Entertainment Tonight.