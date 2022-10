Érika Buenfil protagonizará nueva telenovela con Jorge Salinas: la historia será “muy fuerte”

La actriz Érika Buenfil no podría estar más feliz con el momento tan pleno que está atravesando en todos los aspectos de su vida. Y es que, en medio de la reconciliación entre su hijo con su papá, la estrella se prepara para volver a los foros de grabación para protagonizar una nueva telenovela.

Se trata de la próxima producción de Lucero Suárez para TelevisaUnivisión, cuyo título tentativo es Perdona nuestros pecados. El melodrama tendrá como protagonistas juveniles a la mexicana Oka Giner y al venezolano Emmanuel Palomares, quien debuta así en los roles protagónicos.

En el caso de Buenfil, la histrionisa se une al proyecto como protagonista madura a un año desde que finalizó su participación protagónica en la telenovela Vencer el pasado. Según avanzó en un reciente encuentro con la prensa en México, tendrá un galán de lujo: el actor Jorge Salinas.

“Muy contenta con un personaje que me encanta, con una producción con la que me gusta trabajar, es la segunda vez que trabajo con Lucero (…)”, develó la artista ante las cámaras de varios reporteros como Edén Dorantes, quien divulgó las declaraciones en su canal de YouTube.

Cabe destacar que, aunque no se trata de la primera vez que Érika y Jorge trabajan juntos, sí debutan como pareja en la ficción. Los histriones previamente compartieron créditos en la exitosa telenovela Te doy la vida (2020). En este proyecto, eran suegra y yerno.

Érika Buenfil adelanta detalles de su nueva telenovela: “La historia está superfuerte”

Asimismo, sobre su personaje, la intérprete reveló que será la mamá de Giner en la ficción. No obstante, tendrá varios retoños. También adelantó algunos detalles del papel de Salinas en la producción que arrancaría sus grabaciones a mediados de octubre.

“Yo soy su mamá (de Oka Giner), entonces digamos que soy la protagonista adulta y ella la protagonista juvenil, pero hay muchos protagonistas”, aclaró ante las cámaras en la Ciudad de México. “Creo que la telenovela tiene muchas historias, muchas cosas que suceden”.

“Soy pareja de Jorge Salinas. Soy una mamá de una familia de muchos hijos, de una familia muy adinerada en una hacienda, él es un hombre muy poderoso, entonces aparentemente soy una mujer muy sometida y muy tranquila”, comentó muy animada ante los medios.

“Pero luego resulta que siempre no y me salen las uñas cuando veo ciertas cosas que no me gustan; en fin, pasan cosas muy interesantes”, aseveró sobre el papel que encarnará en este melodrama y para el que “requiere de cosas muy difíciles de actuación”.

Por otro lado, la madre de uno aseveró que está muy emocionada con ser parte de este proyecto porque no solo cuenta con un gran reparto, sino también una “gran historia”, aunque muy “fuerte”, que atrapará por completo a los televidentes latinoamericanos.

“La historia está superfuerte, es una telenovela muy fuerte. Tuve la suerte de que me llegara, de que Lucero pensara en mí para este proyecto”, afirmó la luminaria de 58 años. En cuanto a sus compañeros, dijo que contará con nombres bastante conocidos para el público.

“Va Marisol del Olmo, Sabine Moussier, va César Évora, Osvaldo de León... Es un elenco muy grande, no me lo sé todavía, pero estoy encantada”, concluyó. Se espera que el proyecto aterrice en la pantalla chica de México y Estados Unidos el próximo año.