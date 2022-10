Adamari López reveló el secreto: este es el método con el que bajó 15 kilos sin arriesgar su salud

Adamari López es una de las mujeres más admiradas de la televisión, pues no solo ha cultivado una carrera de éxitos, sino que también ha logrado inspirar a millones de mujeres por ser resiliente ante cualquier dificultad que enfrenta.

Después de vivir la separación del bailarín español Toni Costa, la conductora se enfocó mucho más en su bienestar y su amor propio, por lo que empezó a dedicar mucho más tiempo a su buena alimentación, ejercicio y hábitos saludables que garantizaran su bienestar.

Esto no solo implicó una mejora para su salud, sino también una impresionante transformación física que la llenaron de elogios de parte de sus más fieles fanáticos, sin embargo también se desataron rumores sobre cirugía y otros métodos extremos para bajar de peso.

Así es como Adamari López transformó su figura

Pero Adamari ha dejado claro que ella solo se ha enfocado en cuidar su salud y esto le ha traído grandes resultados en todos los aspectos de su vida.

Según ella misma reveló, perdió 14,5 kilos en 22 meses y lo logró con un método que nunca puso en riesgo su salud.

“A mucha gente le ha parecido muy rápido (su cambio físico) pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW (Weight Watchers). Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido. Después vino la pandemia y volvía para atrás”, reveló la también actriz en una ocasión.

Adamari disfruta de todo tipo de comidas, pero dejó atrás aquellos productos que le hacían daño al organismo como son los refrescos.

“Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco. Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”, reveló.

En una entrevista para People en Español dio detalles de todo lo que come en un día.

“Me como un huevo hervido en la mañana, o un huevo en cualquier presentación como principal alimento. Tomo agua o un poquito de jugo de naranja natural. Esto es de lunes a viernes cuando estoy en Telemundo. Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada y mucha agua”, confesó.