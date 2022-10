Erika Buenfil da lecciones de crianza y revela qué siente por Ernesto Zedillo Jr

La actriz Erika Buenfil rompió el silencio sobre la postura de su hijo Nicolás de perdonar la vida de ausencia que le dio su padre, Ernesto Zedillo, Jr, hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. En una entrevista para una programa de México, la artista manifestó, sin tapujos, todo lo que pensaba al respecto.

Este domingo 2 de octubre, la celebridad de 58 años, afirmó que su hijo era noble y jamás le había inculcado el odio hacia alguien. El joven es el producto de un amor pasajero que tuvo ella con el Zerillo, quien nunca asumió la paternidad.

“Es un buen muchacho. No me gusta alimentar rencores ni dolor y tampoco nunca lo llené de dolor, le expliqué siempre las cosas y siempre lo tomó de manera natural”, aseveró la actriz quien afirmó que no tiene nada que perdonar al referirse a su hijo.

Esta semana Nicolás, ofreció declaraciones sobre su padre, sin estar su madre presente. Lo conoció y afirmó que le gustaría convivir mucho más tiempo con él, y sus dos hermanastras Isabella y Victoria. Además, aseveró que no le hace falta el apellido de su padre, porque está muy orgulloso de ser un Buenfil.

Ambos mantienen contacto, pero la histriónica no detalló cómo es ese proceso de comunicación y acercamiento que está manteniendo su hijo, si cómo se dio. Solo limitó a decir que

¿Perdonó la actriz a Ernesto Zedillo Jr?

La intérprete de Carmen Medina Cruz, en la telenovela Vencer el pasado, tampoco guarda rencor en su corazón y se mostró agradecida por tener lo mejor de su vida: “Es el papá de mi hijo, no me quiero pelear con una realidad y al contrario: me regaló la cosa más hermosa del mundo”, dijo a Despierta América.

Esta ha sido su postura pese a que también recientemente reveló que ella cayó presa del miedo al verse que sería madre soltera. Llegó a pensar que todo se trataba de un garrafal error porque ella estaba tomando pastillas anticonceptivas.

Explicó en esa oportunidad que las píldoras habían fallado por un ajuste hormonal, ya el ginecólogo le había indicado un abanado temporal de esta para regular su periodo menstrual.

Aclaró que jamás de llegó a pensar en no tenerlo, pero sí se cuestionó cómo iba a cambiar su vida tras la llegada del bebé.

La historia de un amor fugaz

En el 2021, en una entrevista con Yordi Rosado habló sobre cómo fue su relación con Ernesto. Detalló que se conocieron en una discoteca en Acapulco: sin embargo, ella no le prestó mucha atención, ya que le llevaba 12 años de diferencia y ella estaba interesada en otra persona.

Tras coincidir en varios eventos, él la encaró y le dijo que por qué no le daba una oportunidad. Pero se la dio y al poco tiempo llegó Nicolás, quien ha sido el mejor regalo del mundo.