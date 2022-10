No solo Chayanne: Fernando Colunga también se hizo ‘arreglitos’ en el rostro y fans lo critican

Después de la polémica que se armó con los presuntos retoques estéticos en el rostro de Chayanne, el actor Fernando Colunga ahora es el nuevo señalado por haberse hecho ‘arreglitos’ en la cara para evitar el paso del tiempo.

Y es que en las últimas postales que han circulado del protagonista de Madres egoístas y Alcanzar una estrella II se ve con sus rasgos modificados a criterio de muchos, por lo que apuntan a que habría recurrido a técnicas como el bótox o los rellenos para no alejarse de su imagen de galán de telenovelas.

Pero, ¿Fernando Colunga tiene retoques estéticos en su rostro?

De acuerdo con la revista Fama, el artista negó estas acusaciones y le atribuyó a los buenos hábitos el verse todavía joven, lozano e igual de guapo que en sus mejores tiempos.

“He comido sano, he tenida la precaución porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás en los que no he tenido excesos, en los que no he bebido, no he fumado”, reveló a la presentadora Luz García.

Según él, también realiza actividad física todos los días, trata de hidratarse y dormir una buena cantidad de horas todos los días, donde radica el secreto de su atractivo.

No obstante, hay quienes no creen esta versión de Fernando Colunga y viralizaron fotos para comparar su antes y después, en medio de especulaciones de hasta seis retoques faciales.

Aseveran que el mexicano de 56 años recurrió a las cirugías para retirarse las bolsas debajo de los ojos, se inyectó bótox o ácido hialurónico para las líneas de expresión y otros no descartan un lifting, aunque él lo niegue.