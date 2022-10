Jennifer Garner y los éxitos que logró tras su divorcio confirman que no necesita de un hombre

Jennifer Garner se divorció de Ben Affleck en 2018 después de 13 años de relación en la que tuvieron tres hijos, pero esto no detuvo a la actriz de seguir sumando éxitos y es todo un ejemplo de empoderamiento.

La famosa logró enderezar su vida personal dedicándose a la crianza de sus hijos y hasta abrirle de nuevo el corazón al amor, sin dejar de lado su individualidad, objetivos y sueños, que inspiran a muchas que también pasan por una ruptura.

Aunque en el momento las circunstancias sean dolorosas, pues tanto ella como el actor se dieron una nueva oportunidad tras la separación en beneficio de su familia, es mejor cerrar el capítulo de lleno para sanar y abrirse a cosas mejores.

Los éxitos de Jennifer Garner después de su divorcio: fortuna, proyectos cinematográficos y nuevas relaciones

Tal como expresa People, la pareja que se conoció en 2004 en las grabaciones de una película no tenía acuerdo prenupcial, con lo cual su fortuna se dividió a partes iguales y ella se mudó con sus tres hijos a una casona de $8 millones en Brentwood, California.

A partir de ahí tuvo la libertad de llevar su vida a nuevos destinos, lo cual influyó participaciones en cintas como Miracles from Heaven, A Happening of Monumental Proportions, Love, Simon, El día del Si y El proyecto Adam, entre otros éxitos.

Pero no solo se redujo a su trabajo en las pantallas sino que además siguió colaborando con importantes marcas como Neutrogena y Capital One.

Actualmente se estima que Jennifer Garner tiene una fortuna de 80 millones de dólares, por lo que es una mujer independiente que no necesita de un hombre para proveer por sus necesidades. De hecho, hasta se ha probado en roles de emprendedora con su marca alimenticia de productos orgánicos, Once Upon a Farm.

De igual manera, la estadounidense le dedica gran parte de su agenda a sus tres hijos con Ben Affleck: Violet, Samuel Garner y Seraphina, así como a su pareja, el empresario John Miller.