Thora Birch, la niña de “Hocus Pocus”, reveló la verdad: ¿por qué no participó en la secuela?

A casi tres décadas del estreno de “Hocus Pocus”, la secuela de esta aclamada película infantil llegó este viernes, 30 de septiembre, a la plataforma de Disney + y cada vez se conocen más detalles sobre la producción.

Con el lanzamiento de la primera cinta, en 1993, los actores no solo sorprendieron con su interpretación, sino que alcanzaron la fama rápidamente, por lo que se les proyectaba una carrera llena de éxitos y este fue el caso de Thora Birch, quien fue elogiada por sus capacidades actorales.

Birch interpretó a Dani Denninson cuando tenía solo 11 años y con su sencillez e inocencia, se convirtió en el perfil perfecto para darle vida al personaje.

Su actuación en esta cinta le dio el reconocimiento y exposición en el mundo del espectáculo e, incluso, ganó un Premio del Sindicato de actores.

La carrera de Thora fue en ascenso y participó en diversas producciones con las que su fama incrementó y fue considerada una actriz consolidada.

La famosa decidió alejarse del mundo del espectáculo porque no disfrutó el trato de la industria. Sin embargo, parece que no dejó la puerta totalmente cerrada ya que, no solo trabaja en proyectos discretos, sino que también había tenido la intención de participar en la secuela de la cinta que le dio fama.

La razón por la que Thora Birch no participó en “Hocus Pocus 2″

Durante una entrevista, la actriz se sinceró y reveló que, aunque sí le entusiasmaba la idea de estar en la nueva producción, se encontraba comprometida con otro proyecto.

“Me desilusionó un poco no poder estar en la película, pero estaba trabajando en otra cosa cuando comenzaron a filmarla”, declaró Birch a Entertainment Tonight.

Sin embargo, su emoción por conectar con aquella historia con la que saltó al mundo de la actuación se mantiene intacta.

“Estoy muy ansiosa por ver que hicieron en la secuela. Sé que tomaron un enfoque totalmente diferente y original y estoy muy emocionada por ver el resultado”, aseguró.