Selena Gómez y Hailey Bieber demuestran que nunca vale perderse por pelear por un hombre

La modelo Hailey Bieber se cansó de que la sigan tildando de “roba novio”, por supuestamente entrometerse en la relación que mantenía Justin Bieber, quien ahora es su esposo, con la actriz Selena Gómez. Decidió callar a los rumores que por años la han perseguido y demostrar que pelearse por hombres no vale nada.

En el episodio de la nueva temporada del podcast “Call Her Daddy”, que se estrenó el 28 de septiembre, la modelo se sinceró por completo, y entre tantos temas cumbres que tocó sin tapujos, no dudo en hablar sobre el pasado de su pareja.

El presentador Alex Cooper aprovechó la oportunidad para preguntarle si realmente ella es una “rompehogares”, y ella contentó con un rotundo “No”, y comenzó a dar todas las explicaciones, aunque aseguró que no importa cuánto se esforzara para seguir desmintiendo esto, pues así seguirá siendo vista por los seguidores de Gómez y el intérprete de “Baby”.

“Sé que nunca voy a ser capaz de corregir cada narrativa, siempre habrá nuevas y distintas. Nunca terminará. Por ello no hablé de muchas cosas anteriormente, porque sé que nuevamente dirán más cosas”, detalló.

Detalló que “cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento. (…) No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso”, aseveró.

Y seguidamente dio lecciones de madurez, porque consideraba que no había “ningún drama” en la situación y afirmó que, tras su boda con el canadiense, ella llamó a Selena en varias oportunidades para dejar las cosas claras. Demostrando así que no hay ninguna aspereza que limar entre ambas. Pero no especificó qué conversó con la ex de su pareja, ni cómo lo tomó.

“La respeto. No hay ningún drama, personalmente”, dijo la modelo de 25 años. Además, aseguró que se siente en paz con ella misma. Hasta los momentos, la actriz de “La nueva cenicienta 2″ no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

La también empresaria manifestó que Justin estaba seguro de su amor hacia ella cuando le pidió matrimonio: “Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera. Sé lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos y sé lo que tuvo que pasar para que volviéramos a estar juntos de una manera saludable”.

Selena Gómez y Justin iniciaron su relación en el 2010 y llegó a su fin en el 2017, tras múltiples interrupciones. Se conocieron en un concierto en Las Vegas en el 2009. Fue una relación marcada por altos y bajos.

En el 2012 tuvieron su primera ruptura y volvieron en el 2013, pero nuevamente acabaron la relación, y el cantante de “Sorry” aprovechó para salir con varias modelos en ese tiempo. Luego retomaron la relación, pero estaba muy deteriorada, y se terminó definitivamente.

Hailey y Justin se conocieron cuando eran adolescentes. En el 2014 se volvieron muy cercanos y finalmente en julio del 2018 comenzaron a salir formalmente. Fue tan intenso su amor que tan sólo 2 meses después se casaron en Nueva York, en secreto.