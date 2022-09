Hailey Bieber rompió el silencio sobre sus lágrimas en la Met Gala, ¿lloró por culpa de los fans?

La Met Gala de 2021 marcó el debut de Justin y Hailey Bieber como pareja casada en este evento de lujo, pero ella no lo pasó bien y hasta lloró en su paso por la alfombra roja.

Esa escena se quedó marcada en la cultura pop del prestigioso desfile para recaudar fondos, sobre el cual siempre ha existido la duda si se trató por los gritos de los fans de Selena Gomez o por otra razón en particular.

Ahora, durante una aparición reciente en el podcast Call Her Daddy, la modelo finalmente habló sobre ser comparada con la ex de su esposo en ese momento y todas las emociones que sacudió dentro de ella.

“Escuché a la gente gritar. Me hizo llorar”, explicó. “Fue una falta de respeto para mí. Para mi relación. Simplemente lo fue. Pero creo que he soportado tanta falta de respeto y todavía lo hago hasta el día de hoy, que había una parte de mí que decía: ‘Otro día, otra vez más’”, dijo según Español News 24.

“Sentía un hueco en el estómago en entrevistas porque realmente estaba un poco traumatizada y tenía miedo de hablar. No me estaban haciendo llorar. Pero es muy poco respetuoso comportarse así con alguien. No me están arruinando la vida, no pueden arruinar nada de esto para mí”.

— pensó en aquel momento la socialité.