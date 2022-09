El hijo de Chayanne consiguió un nuevo logro y probó que está brillando por sí solo

Chayanne es uno de los cantantes latinos más reconocidos del mundo musical. Con su talento y su belleza ha conquistado a más de una generación. Ahora su hijo Lorenzo Figueroa también comienza a brillar, aunque en una faceta bastante alejada a la de su padre, pues no tiene nada que ver con la música.

El apuesto joven ha conquistado a los internautas con su gran atractivo físico y parecido a su padre. A sus 25 años ha decidido incursionar en el mundo de la moda, una industria bastante competitiva.

Lorenzo Figueroa y su nuevo emprendimiento

Fue luego de graduarse de la Facultad de Economía de la International University College of Business de Miami, cuando decidió poner manos a la obra y sacar a flote su propia línea de ropa enfocada en la cultura latina.

“Me estaba apenas graduando de la universidad y yo quería hacer algo y quería hacer un proyecto. Le dije a dos amigos y decidimos hacer una línea de ropa”, comentó durante entrevista a ‘Telemundo’.

‘Stamos Bien’, es el nombre de su marca en la que ha puesto todo su esfuerzo con la ayuda de su padre, quien con sus años de experiencias lo orientó en cuanto a los mejores outfits.

“Lo único que me dijo mi papá fue: ‘Hazlo, hazlo que es el momento de hacerlo, eres joven y ponlo todo en el proyecto’. Mi papá siempre me ha dado consejos. Con 44 años en la música, entonces sabe mucho de ropa, de cómo verse bien, de cómo lucir bien, entonces me dio consejos en lo que le gustaría a la gente. Esto me ayudó un montón a empezar mi línea de ropa”, contó.

Sus prendas son enviadas a países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia.

“Coming soon! @stamosbien #miami #newproject #stamosbien”, dejando en la intriga sus más de 300 mil seguidores hasta hoy, publicó en su cuenta en Instagram.