El día que Piqué mandó callar a Shakira por hablar sobre su relación

Gerard Piqué se convirtió en el hombre más repudiado del 2022, tras conocerse los motivos de separación con Shakira. Aunque muchos le han reclamado las infidelidades a las cuales expuso a la madre de sus hijos, otros no le perdonan los distintos desplantes que le hizo en los 12 años de relación que tuvieron.

Desde hace tres meses, la ex pareja se ha mantenido dentro de las tendencias en las redes sociales por su ruptura, el nuevo romance de Piqué con Clara Chía Marti y la pelea por la custodia de sus hijos que mantienen.

Ambos han sido asechados por los distintos paparazzis que van en busca de más detalles sobre lo que sucedió y sucederá en un futuro entorno a su relación.

Pero no solo han sido los medios de comunicación los que han mostrado información sobre ellos, los internautas también han recordado los peores desaires que el defensor del Barcelona tuvo con la intérprete de ‘Antología’.

La razón por la que Piqué mandó a callar a Shakira

Para los famosos el amor, respeto y cariño no fue su premisa. En una entrevista que dio Shakira durante la inauguración de una escuela, confesó que el jugador era celoso y muy territorial, ya que no la dejaba tener colaboraciones con hombres, es por eso que decidió hacer un dueto con Rihanna.

Sus palabras no fueron de agrado para el español por lo que le exigió que cerrara la boca.

“Es verdad, no puedo poner un hombre en el video entones ahora me toca con mujeres [risas]... Gerard me dijo ‘La próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale’”.

Las declaraciones de la diva causaron indignación entre sus fans y luego tuvo que aclarar lo sucedido asegurando que se trataba de una broma, ya que le encantaba que Gerard Piqué fuera celoso con ella, pues eso demostraba el amor que le tenía.