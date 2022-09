Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron en una telenovela: ¿cuántas han hecho juntos?

Con poco más de 8 años de relación sentimental, los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en unas de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo mexicano.

Sin planes de casarse ni tener hijos a ningún plazo, los histriones son una prueba de que el amor verdadero existe fuera de la ficción con su hermosa historia juntos bastante ligada a su profesión.

Y es que las estrellas se conocieron filmando una telenovela, se enamoraron mientras grababan otra y han compartido créditos varias veces más en diferentes producciones ya como pareja.

Las telenovelas en las que Angelique Boyer y Sebastián Rulli han actuado juntos

Por esto, a continuación, te recordamos cuáles son los melodramas en los que estos enamorados y consentidos de la televisión azteca han actuado juntos:

Teresa (2010-2011)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron cuando protagonizaron la exitosísima telenovela Teresa, un remake de un melodrama homónimo que catapultó la carrera de los involucrados.

En el proyecto, la actriz de origen francés debutó como protagonista en la piel de la icónica antiheroína Teresa Chávez Aguirre, un papel que la lanzó a la fama tras años de trayectoria.

Por otro lado, Rulli dio vida al abogado Arturo De la Barrera, el profesor de la protagonista, hermano de su mejor amiga y una de las víctimas de la ambición de Teresa, a quien hace su esposa.

Durante este drama, los intérpretes derrocharon una química arrolladora al punto de que se rumoreaba que entre ambos existía una relación sentimental en el set, pero esto no era cierto.

En aquella época, Boyer estaba saliendo con el productor José Alberto Castro, quien es varios años mayor que ella; mientras, Rulli estaba casado con su exesposa y madre de su hijo, Cecilia Galliano.

“Yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce: Teresa. Y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento”, dijo el actor en entrevista a Yordi Rosado.

“Entonces dije, ‘qué buena actriz, qué buena compañera’. Disfruté muchísimo esa historia y yo estaba pasando también por un momento de plenitud, estaba recién siendo papá”, declaró.

“Pero bueno mi situación era nada qué ver, nunca hubo esa línea de coqueteo…”, dijo. “La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos estar juntos”.

Lo que la vida me robó (2013-2014)

Un par de años después, los actores coincidieron nuevamente en el set para encabezar Lo que la vida me robó. En este remake de Bodas de odio, Angelique encarnó a Montserrat Mendoza.

En la trama, su personaje era obligado a casarse con Alejandro Almonte, el personaje de Sebastián. Por esta razón, aunque él está muy enamorado de ella, la joven solo lo despreciaba al principio.

Al enterarse de que ella ama a otro, la galán toma medidas cuestionables. A pesar de que sus personajes no tenían inicialmente una relación idónea, los actores encandilaron con su química.

Aparte, en este proyecto, estaban solteros y las chispas saltaron tras de cámaras. Boyer contó que se enamoró de Rulli en el set y luego de que él la apoyara tras la desgarradora pérdida de su madre.

“(Fue mi calma) totalmente. Él fue muy paciente, realmente fue un gran apoyo, un gran amigo en ese momento”, narró en el programa Confesiones de Aurora Valle.

“Recuerdo que en el funeral me dijo: ‘¿Te sirve de algo que yo esté aquí? Hay mucha gente, no te quiero molestar”, recordó la famosa que perdió a su mamá en junio de 2014.

La heroína de melodramas explicó que “ese tipo de detalles” de Rulli hacia ella fueron los que finalmente la llevaron a enamorarse del artista de 47 años.

“Siempre ha sido un caballero, compañero, excelente amigo, pero ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando”, agregó.

No obstante, la francesa dijo no darse cuenta de sus sentimientos sino hasta después de terminar el rodaje. “Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar”.

“Ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, compartió.

Tres veces Ana (2016)

Con dos años de amores juntos, los actores volvieron a los foros de Televisa a grabar una tercera telenovela como pareja en la pantalla: Tres veces Ana, una reversión de Lazos de amor.

En este melodrama, la actriz de 34 años impresionó a las audiencias interpretando con maestría a las inolvidables trillizas Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura Álvarez del Castillo.

Por su parte, el argentino encarnó a Marcelo Salvaterra, un personaje que por azares del destino se casa con la desequilibrada Ana Leticia. Luego pierde la memoria y se enamora de Ana Lucía.

Vencer el pasado (2021)

Un lustro después, los artistas se reunieron de nuevo en los foros para protagonizar juntos Vencer el pasado, la tercera producción de la exitosa franquicia televisiva “Vencer”.

En esta aclamado teledrama que se centra en la violencia digital hacia las mujeres, Angelique se metió en la piel de la bióloga Renata Sánchez Vidal. Mientras, Sebastián daba vida a Darío Valencia.

Sus personajes no son inicialmente pareja en esta historia, sino que se enamoran más adelante en la trama. Asimismo, a diferencia de las tres producciones anteriores, no hay boda entre ellos.