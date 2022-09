Christina Aguilera dio lecciones de firmeza para honrar sus raíces latinas

Christina Aguilera está muy orgullosa de dónde proviene y nunca ha tratado de ocultar sus lazos con Latinoamérica, ni menospreciar sus raíces, pese a que esto pudiera poner su música en jaque en la industria anglosajona. Esta noche la cantante estrenará “La Luz”, su nuevo disco con el que homenajea a su padre ecuatoriano y a la comunidad latina.

Es por esto que ha recordado las veces que intentaron arrancarle la identidad, pues todos saben lo difícil que es para un estadounidense pronunciar su apellido, razón por la que le pidieron le pidieron que debía cambiar su nombre artístico si quería conquistar esta zona del mundo.

Su padre, quien provenía de Ecuador, influenció a la artista, quien desde pequeña estuvo siempre en contacto con cultura latina, pese a que nació en Nueva York. Además, vivía con sus abuelos paternos. El español era parte de su vida cotidiana hasta que sus padres se divorciaron. Esto quedó muy arraigado en ella.

Luz, tributo a su padre

“El capítulo final de AGUILERA, La Luz, es uno de los proyectos más personales en los que he trabajado. ESTA NOCHE”, con este mensaje, la artista de 41 años dio un adelanto de lo que será su nuevo y emotivo álbum. “No es que te extrañe”, es el sencillo con el que, seguramente también lo convertirá en un éxito.

Esta nueva canción es una balada dedicada al desamor y que fue dedicada a su padre Fausto Wagner Aguilera: “Me emociona presentar mis canciones en español ante la audiencia latina aquí, donde las grabé”, dijo Aguilera ante una audiencia de unas 100 personas, ante las que hizo un recorrido por la trilogía de producciones en español que está cerrando con “La Luz”.

El disco podrá ser adquirido a partir del 7 de octubre. La trilogía de producciones en español de Christina Aguilera comenzó con “La Fuerza”, luego vino “La Tormenta” y ahora “La Luz”. Cada parte describe “las transiciones en la vida y lo que hace falta para manejarlas”, indicó la artista.

Fijó posición

Recientemente ofreció una entrevista en Billboard, recordó que algunos empresarios no les parecía que mantuviera el Aguilera, además que la subestimaron, pues creyeron que no llegaría muy lejos en ninguna parte de América.

“Recuerdo cuando estaba por primera vez, hubo un gran debate a mi alrededor sobre cambiar mi apellido porque todos los hombres de negocios a mi alrededor pensaron que era demasiado largo, demasiado complicado y demasiado étnico”, rememoró al intérprete de “Dirty”.

Pese a su corta edad, para ese momento, no dudó en fijar una posición firme entorno a lo que pensaba y sentía. Querían llamarle ‘Christina Agee’, a lo que ella tácita y rotundamente se negó: “Obviamente no iba a suceder (…) apreté el pie contra la idea, quería representar quién era realmente. Ser latino es parte de mi entrenamiento y de quién soy. He estado luchando por mi apellido toda mi vida”.

Aguilera además señaló que su apellido “ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces”.

Orgullosa de sus inolvidables raíces

En el 20220, durante la semana de la Hispanidad en EEUU, no dudó es mostrar sus momentos latinos al compartir en su cuenta en Instagram imágenes con sus abuelos ecuatorianos.

“Mi papá nació en Ecuador y siempre apreciaré ese lado de mi familia y la cultura que me inculcaron”, añadió la artista. Su publicación se ganó los elogios de todos sus fans por su sencillez y humildad.

Tras el terremoto de 2016 que devastó a una parte de Ecuador, la cantante de Genio en la botella se unió a la campaña para recaudar fondos para los afectados y visitó el país.