Selena Gómez está llena de éxitos y es hora de dejarla de ver solo como un “corazón roto”

Selena Gómez mostró que tener un vientre no plano es normal con los looks

Selena Gómez ha tenido una vida romántica llena de malos momentos que se han hecho públicos. La relación que la artista tuvo con el cantante Justin Bieber sigue siendo un tema que los fanáticos traen a la mesas constantemente, pero esto no es lo que define a esta talentosa mujer.

La carrera de Selena comenzó cuando era tan solo una niña, y es que siempre soñó con dedicarse a la actuación y el canto, por lo que formó parte de “Barney y sus amigos”.

Cuando era una adolescente, se ganó el papel protagónico de la serie “Los hechiceros de Waverly Place”, que no solo se convirtió en una de las más exitosas de Disney Channel, sino que catapultó su carrera de una manera impresionante.

Sin embargo, no todo sería fácil en la vida de la chica y es que la fama le empezó a dejar grandes presiones y consecuencias. No solo tuvo un noviazgo demasiado público y lleno de conflictos, sino que fue diagnosticada de lupus.

Aunque su carrera estuvo en ascenso durante muchos años, los escándalos personales y la enfermedad, la obligaron a tomarse un tiempo para ella, pero esto no impidió que obtuviera los logros más destacados.

Estos son algunos de los triunfos más destacados de Selena Gómez

Sobrevivió a una complicación del lupus

Uno de los mayores retos que atravesó la artista fueron las complicaciones que vivió pro el lupus que padece. La actriz debió ser sometida a un trasplante de riñón para salvar su vida y, aunque esta fue una difícil etapa, la superó con la mejor de las actitudes.

Mejoró su salud mental

La famosa también fue diagnosticada con trastorno bipolar, por lo que decidió que su salud mental debía ser la prioridad en todo momento y es así como no solo se cuida constantemente, sino que formó una organización enfocada en cuidar la salud mental de miles de personas.

Convirtió sus emociones en arte

Los duros momentos que vivió por su relación tóxica con Justin Bieber los dejó atrás, pero lo hizo de la mejor manera posible, ya que todo su crecimiento lo transmitió a través de un disco.

Se convirtió en empresaria

La larga pausa en su trabajo y su lejanía del ojo público no fue en vano, ya que el gran regreso de Selena fue con el lanzamiento de su marca de belleza Rare Beauty, la cual se quedó siendo la marca de una famosa, sino que se posicionó con fuerza entre las marcas más destacadas del mercado de maquillaje.

Volvió al mundo del entretenimiento por todo lo alto

Selena regresó al mundo del entretenimiento no solo como actriz, sino como productora. Estuvo detrás de la producción de la exitosa serie de Netflix “13 Reasons Why” y ahora destaca como protagonista de “Only Murders In The Building”.