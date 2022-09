Una madre jamás olvida: la foto de Lidia Ávila con su hija que muestra cuánto la extraña a 13 años de su muerte

Lidia Ávila vivió uno de los momentos más difíciles de su vida hace 13 años, cuando su primera hija, de solo seis meses falleció.

Justo antes de dar a luz, el doctor le dijo que la bebé tenía un quiste en el estómago, por lo que tenían que practicarle cesárea para operar a la pequeña.

Cuando Sofía nació, los doctores se dieron cuenta que el diagnóstico era más grave, y que la pequeña no sobreviviría, pues tenía síndrome de intestino corto, por lo que no podía comer ni digerir.

“Me pidieron que no la abandonara. Ahí me cayó el 20 de que mi hija se iba a morir. Podía ser en una semana, dos meses, seis meses o un año. Ella no podía comer, digerir, absorber nada”, dijo Lidia hace unos años en una entrevista con Yordi Rosado.

Te recomendamos: Las fotos de Lidia Ávila con sus hijos que muestran que cumplió su sueño de ser madre

En marzo de este año la integrante de OV7 publicó una foto de su bebé, pues estaría cumpliendo 13 años, y ahora en la fecha de su muerte también la recordó.

Lidia Ávila recuerda a su hija Sophia a 13 años de su muerte

Lidia Ávila ha publicado pocas fotos de su hija Sophia, pues debido a que solo vivió 6 meses, y la mayor parte del tiempo estuvo en el hospital, no tuvo muchas fotos.

Sin embargo, este 26 de septiembre se cumplen 13 años de su muerte, por lo que la recordó con una inédita foto en la que ella la está cargando, y le dedicó un emotivo mensaje.

A 13 años de su partida, Lidia Ávila recuerda a su hija Sofía con esta foto y prueba que una madre jamás olvida Instagram @lidiaavila

Lidia escribió “13 años sin ti, vives en mi corazón mi preciosa Sophia”, dejando claro que aunque tiene a sus dos hijos, Lidia y Erik, y una hermosa familia, jamás olvida a su primera hija.

Te recomendamos: Lidia Ávila muestra por primera vez a su hija Sophia, quien falleció hace 10 años

Y es que una madre jamás olvida ni supera la muerte de un hijo, y Lidia solo ha aprendido a vivir con él, tratando de centrarse en su familia y su carrera.