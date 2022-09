Lecciones de las famosas para criar niños exitosos: las claves de la crianza que practican

En el mundo del espectáculo, hay varias estrellas que no solo despiertan admiración con su gran talento y profesionalismo, sino también con sus ejemplos como mamás y lecciones de crianza.

Dichas celebs tienen claro lo que desean que sus hijos tengan presente en la vida y, con ese norte, han aplicado las mejores decisiones para criar personas exitosas, con valores fuertes y herramientas para afrontar retos que nos inspiran.

Las lecciones de las famosas para criar niños exitosos

A continuación, recopilamos algunas de las enseñanzas que las madres dedicadas del medio artístico han dado con la crianza de sus propios retoños a lo largo del tiempo

Angelina Jolie

La actriz, directora y activista ha dado incontables lecciones de crianza de sus seis hijos con Brad Pitt desde que adoptó a su primogénito, Maddox, en Camboya en 2002.

Entre sus enseñanzas más destacadas está el inculcarles a sus hijos el reconocer su valor con el fin de que no se dejen derribar por estereotipos. También ha procurado fortalecer su autoestima y siempre tiene opiniones positivas de ellos con las que incentiva su confianza en sí mismos.

Asimismo, ha practicado la empatía con ellos y les ha inculcado –principalmente a sus hijas– herramientas para defender y cuidar a personas que no son tan privilegiadas. De ahí que Zahara luche por los derechos de las mujeres junto a ella.

“Le digo a mis hijas: ‘Lo que te hace diferente es lo que estás dispuesta a hacer por los demás. Quien sea puede ponerse un vestido y maquillaje. Es tu mente la que te definirá. Descubre quién eres, lo que piensas y lo que defiendes. Y pelea por otros para que consigan esas mismas libertades. Una vida de servicio es una que vale la pena vivirse”, compartió en entrevista a Elle.

La artista se ha encargado también de criar hijos fuertes y darles mucho amor. Con sus acciones, la estrella también les ha dado a sus hijos la libertad para encontrar su identidad y los ha apoyado de manera incondicional en ser quienes quieren ser sin cuestionar sus preferencias.

De igual forma, no les ha impedido tomar sus propias decisiones para aprender por sí mismos lo que deban ante diferentes circunstancias. También ha intentado fomentar el amor propio en sus herederos con el fin de que tengan personalidades fuertes y seguras.

Angelina además ha impulsado a sus hijos a ir tras sus sueños tanto con su discurso y su apoyo incondicional como con su modelo de éxito y superación tanto personal como profesional. Y es que algo que es sumamente importante para criar hijos exitosos es predicar con el ejemplo.

Elizabeth Álvarez

La actriz de telenovelas y su esposo, el también actor Jorge Salinas, han dado también varias lecciones con sus decisiones de paternidad para que sus hijos de 6 años, los gemelos Máxima y León, sean adultos independientes, agradecidos y exitosos.

Con este fin, la pareja no les compra juguetes a los niños, sino que les da una mesada por cada tarea del hogar que completan para que aprender tareas domésticas, pero también a ser personas responsables, darle valor al trabajo, el dinero y a cuidar las pertenencias materiales.

Asimismo, con esta iniciativa que no ha estado exenta de algunas críticas, la estrella procura no ser tan complaciente sino más bien aprender a valerse por sí mismo y ganarse las cosas con su esfuerzo, disciplina positiva y determinación.

“Sabes que lavan los trastes y les pago, lavan el coche, lavan los trastes, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas, porque mamá no compra juguetes, yo cero compro juguetes, bien saben que mamá y papá no compran juguetes, más que Santa sí les llega a traer un juguete y en su cumpleaños”, comentó en entrevista con Montse y Joe para Unicable.

Consuelo Duval

La intérprete Consuelo Duval es un gran ejemplo para las madres solteras. Con mucho amor y temple, ella crio sola a sus hijos, Michel y Paly, quienes ahora son unos adultos de bien y exitosos en el mundo del espectáculo por méritos propios.

Entre las muchas lecciones que la estrella ha dado con la crianza de sus hijos está la importancia de disciplinar a los hijos con amor, no con gritos ni maltratos para evitar que sufran de baja autoestima e inseguridades.

En una emisión de Netas divinas, la comediante mexicana contó que una vez tuvo que recurrir a una medida drástica pero creativa para disciplinar a su hijo Michel y que aprendiera a respetar las pertenencias de los demás y a ganarse las cosas de manera honrada.

“Yo le eché la policía a mi hijo. A un amigo le dije: ‘Ponte, disfrázate de policía”, recordó sobre la decisión que tomó al darse cuenta de que su hijo se robaba los juegos de sus compañeros, aunque a ella le aseguraba que se los habían prestado.

Cuando preparó al falso oficial, la estrella advirtió a su retoño: “Mijito, las cosas no se agarran y ahí viene la policía por ti”. Ante esto, el entonces pequeño Michel no tardó en reaccionar asustado. “¡No mamá, no mamá!”, recordó Duval que decía a su hijo.

La famosa confesó que se sintió como una mamá cruel en ese momento, pero también estaba satisfecha de que su hijo había aprendido que no estaba bien apropiarse de las cosas ajenas y que en la vida debía ganarse todo con esfuerzo y trabajo.