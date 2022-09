Georgina Rodríguez y los famosos que han sufrido la pérdida de un hijo

La muerte de un hijo suele ser de los momentos más dolorosos para un padre y a algunos famosos les ha tocado sentirlo en carne propia. Ellos aprendieron a lidiar con el dolor de haber perdido a uno de sus seres queridos más importantes y han compartido con sus fans parte de su sufrimiento.

Una de las últimas parejas que les ha tocado atravesar este amargo momento ha sido Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cuando perdieron a uno de sus el pasado 18 de abril de 2022, mientras la modelo daba a luz.

La influencer ha aprovechado en su serie documental de Netflix para revelar parte de lo que fue este momento que afectó a su familia, pero también los ha unido para superar el desconsuelo.

“La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podría sobrellevarlo”, menciona.

Sin embargo, la pareja no es la única del mundo del espectáculo que le ha tocado despedir a un hijo.

También puedes leer: Georgina Rodríguez se hizo un emotivo tatuaje en honor a su bebé fallecido: mira cómo luce

Famosos que han enfrentado la muerte de un hijo

John Travolta

John Travolta y Kelly Preston se despidieron de su hijo Jett Travolta, quien falleció a sus 16 años y padecía autismo y crisis convulsivas que le daban de manera regular a causa de la enfermedad de Kawasaki, una inflamación generalizada de las arterias, que desencadena distintos malestares y daños.

La familia Travolta se encontraba de vacaciones en las Bahamas por motivo de las fiestas navideñas.

El joven fue encontrado tirado en la bañera, luego de que perdió el conocimiento durante una crisis convulsiva.

Sylvester Stallone

El 13 de julio de 2012 el actor sufrió la pérdida de su hijo Sage Stallone, de 36 años, quien murió por un ataque al corazón.

Luego de revelarse la autopsia se concretó que el ataque se debió a una arteriosclerosis, que es cuando se da una obstrucción o bloqueo dentro de las arterias.

“No hay mayor dolor que el de un padre que pierde a su hijo. Esta agónica pérdida me dolerá por el resto de mi vida. Sage fue mi primer hijo y el centro de mi universo”, compartió el actor a la prensa.

Keanu Reeves

Para el actor cada Nochebuena, le recuerda el día en el que perdió a su bebé. Fue el 24 de diciembre de 1999, cuando la actriz Jennifer Syme perdió al bebé que esperaban.

Tras la muerte de bebé, la relación de la pareja se fue en picada y le pusieron fin a su romance. La famosa no logró reponerse de su muerte y se refugió en las fiestas, el consumo de alcohol y las drogas.

Dos años después, el 2 de abril de 2001, se conoció su trágica muerte, al sufrir un accidente vial por perder el control, producto de el alcohol y las drogas que había consumido.

Anna Nicole Smith

Con tan solo 20 años, Daniel Smith, hijo de la modelo y exconejita de Play Boy, Anna Nicole Smith, perdió la vida en las Bahamas.

Su deceso acaparó los distintos titulares de la prensa y se conoció que su muerte fue producto de una sobredosis de droga.

Su madre había dado a luz tres días antes a su media hermana, Dannielynn Birkhead. Daniel murió en el mismo hospital donde su madre dio a luz días previos, en Nassau.

La famosa falleció al año siguiente por una sobredosis accidental de medicamentos prescritos, en Florida. Ahora sus restos descansan junto a los de su hijo, en las Bahamas.