Gabriel Soto reaccionó a rumores de separación: reveló por qué ya no sube fotos con Irina Baeva

Los rumores de ruptura e infidelidades han rodeado a la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva en las últimas semanas. Sin embargo, el actor decidió romper el silencio y explicar qué ocurre realmente con la relación.

Desde hace un tiempo, Soto y Baeva han estado completamente ausentes en redes sociales, lo que ha resultado extraño para los fanáticos, ya que son consideradas una de las parejas más activas de Internet.

El extraño comportamiento de ambos ha desatado una ola de rumores que apuntan a la ruptura del compromiso matrimonial, así como el inicio de nuevos romances en sus vidas.

Mientras a la rusa se le ha relacionado con un actor hollywoodense, al famoso se le habría captado con una “misteriosa mujer”.

Aunque la pareja se ha acostumbrado a enfrentar duras críticas y polémicas desde el inicio de la relación, Soto decidió detener los rumores y revelar la verdad de lo que ocurre.

Durante un encuentro con la prensa, el actor de telenovelas fue interrogado sobre los rumores que apuntan a una ruptura.

“No, para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje y bueno, yo he estado inundado por las grabaciones”, reveló.

El artista se aseguró que no quedaran dudas sobre la estabilidad de la relación y dijo que sus planes de boda siguen adelante: “Sí, claro que sí (seguimos juntos)”, manifestó.

Gabriel Soto e Irina Baeva esperan el momento perfecto para casarse

El actor de 47 explicó que retrasaron sus planes de boda por diversos compromisos que ambos han tenido, sin embargo están entusiasmados por retomarlos.

“Los planes también continúan, tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela, qué pasa con su familia y todo eso, pero todo bien”, enfatizó.

Respecto a los rumores de ruptura, señaló que el mundo de las redes sociales suele ser así, pero no todo lo que allí se difunde coincide con la realidad.

“Instagram vemos, realidades no sabemos… No tenemos que publicar nada para saber que estamos funcionando, no tenemos que demostrarle nada a nadie”, destacó.