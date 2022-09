España pide 8 años de cárcel y una multa a Shakira: “querían ir tras ese dinero sin importar cómo”

Los problemas no cesan para Shakira y a la disputa que mantiene con Gerard Piqué, por la custodia por sus hijos, se le ha sumado el juicio que deberá enfrentar con la justicia de España, pues la acusan de seis delitos contra la Hacienda Pública española. La Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros.

La colombiana fue acusada de defraudar al fisco español por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, al simular que no residía en el país europeo en ese periodo.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Esplugues decidió que empiece el proceso oral a la cantante para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona y aseguran que utilizó un entramado societario, para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios.

Shakira explica lo que busca la Fiscalía española

Desde el inicio de las acusaciones, Shakira se ha mantenido firme a su postura, negando tales acusaciones.

Sus abogados dieron a conocer que pagó los 17 millones de euros que reclama la autoridad española y dicen “jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco, ni con un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.

“Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milan cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio”, aseveró.

La investigación agrega que la famosa gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.

Durante entrevista con la revista Elle, Shakira mencionó que se ha asesorado con grandes firmas de abogados y está confiada de su inocencia.

“De hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día (…) Tengo que luchar por lo que creo; porque estas son acusaciones falsas. En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada”, indicó.