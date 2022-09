Belinda volvió a ser víctima de comentarios machistas: basta de impulsar el odio hacia las mujeres

Belinda no ha tenido el mejor año de su vida, primero terminó su compromiso con Christian Nodal y segundo, ha sido víctima de comentarios machistas de quienes la tildan de “interesada”.

Pese a que trabaja desde muy temprana edad, lo que la ha hecho una de las celebridades con mayor proyección en México y una mujer independiente, hay quienes siguen comprando la narrativa de que se aprovecha económicamente de sus parejas.

El más reciente en hacerlo fue Juan Osorio, quien se convirtió en parte del problema y no de la solución al señalarla de esta manera, haciendo que prevalezca la idea de que las mujeres buscan a los hombres para disfrutar de lujos, demeritando sus esfuerzos y potenciando la cultura del ‘sugar daddy’ imperante, sobre todo, en las redes sociales.

El productor de televisión concedió una entrevista en la que confesó que se tatuó la inicial de su novia, llamada Daniela, por lo que lleva una D con mucho orgullo en su cuerpo, pese a que al inicio lo dudó.

Ante esto, cuestionaron al hombre de 65 años por si terminaban, eliminaría el tatuaje de su cuerpo como han hecho otros famosos de la talla de Lupillo Rivera, ex de Belinda, a lo que dijo:

“Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”,